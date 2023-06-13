23 июля в 18.00 состоится 24-й Бал цветов, бессменным организатором которого является дизайнер Татьяна Тридворнова. В этом году это грандиозное мероприятие пройдет не на Ратушной площади Таллинна, как было многие годы, а в дворцовом и городском парке Кадриорг. Почему Бал цветов переехал? Limon.ee поговорил с Татьяной и узнал причину.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Бал цветов переезжает с Ратушной площади: скорее узнайте, где 23 июля пройдет это грандиозное мероприятие
«Переехал наш бал цветов в Кадриорг, - отвечает Тридворнова. - Бал должен проходить во дворце, это логично. Таллинн в этом году - зеленая столица Европы, на Ратушной площади поставили арт-объекты, а сцену не ставили. Бал цветов требует места, где делаются платья и где они выставляются. И Кадриорг любезно предоставил нам великолепную возможность провести Бал цветов в этих потрясающих интерьерах. Все совпадает с празднованием дня рождения дворцово-паркового ансамбля Кадриорг 22 июля, где я устраиваю цветочный мастер-класс, а на следующий день мы покажем наше цветочное дефиле. Получится настоящий цветочный фестиваль. Приглашаю всех любителей Бала цветов, цветочной красоты и Кадриорга на наш фееричный праздник. Билеты уже в продаже».