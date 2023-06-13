ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел показ мод, какого в Эстонии еще не было!

В воскресенье, 11 июня, жители Ида-Вирумаа и Таллинна продемонстрировали коллекции экологичной одежды и аксессуаров, которые создали в сотрудничестве с известными эстонскими модельерами. Возможность совместить модное творчество с изучением эстонского языка им предоставила школа моды и языка MOEPÖORE.
Такую бесплатную школу в Нарве открыли Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и фестиваль моды Estonian Fashion FestivaI. В течение трех месяцев сорок участников школы практиковали эстонский язык и создавали модные коллекции в сотрудничестве с модельерами Маргот Ваадерпасс, Кятлин Киккас, Лийс Тийзвельт и Ану Сиркас. В это же время они прошли ряд мастер-классов.
«Перед участниками и модельерами стояла неординарная задача: создать коллекции экологичной одежды и аксессуаров, общаясь между собой только на эстонском языке. Наши предыдущие проекты показали, что, совмещая изучение языка с практическими занятиями, можно достичь потрясающих результатов. Так было и в этот раз: участники создали 71 предметов одежды и аксессуаров, а также продемонстрировали их на показе мод при участии 21 модельера и 50 моделей», - сказала руководитель школы моды и языка MOEPÖORE Юлия Виирсалу.
Показ созданных коллекций был проведен 11 июня в торговом центре Astri. Сотням зрителей с подиума были продемонстрированы пальто, жилеты, платья, топы, юбки, сумки и украшения как на каждый день, так и для особых случаев. Жюри выбрало из представленных коллекций одну лучшую.
«Я очень рада, что такая школа была открыта именно в Ида-Вирумаа. Будучи родом из Кохтла-Ярве, я понимаю, насколько уникальна возможность пройти обучение и получить консультации от профессионалов модной индустрии. В целом, мне как стилисту хочется видеть на рынке меньше коммерции, а больше цветов и смелых дизайнерских решений. Всегда приятно посмотреть на творчество молодых полных энергии людей, которых в этом проекте было очень много. Я очень надеюсь, что некоторые из имен мы еще услышим», - сказала председатель жюри и стилист Светлана Агуреева.
Титула «Лучшая коллекция экологичной моды» и награды в 1000 евро для продолжения модного творчества была удостоена команда Kairos. В ее состав вошли представительницы разных городов и направлений дизайна: Александра Ольт (Йыхви), Aнна Чиркова (Таллинн) и Юлия Дмитриева (Нарва). Ментором команды была Маргот Ваадерпасс. Их коллекция включает 7 образов, состоящих из 13 предметов одежды и аксессуаров.
«Мы совместили разные стили, традиции, тенденции, материалы и техники, чтобы показать, как можно дать новую жизнь вещам в домашних условиях. Теперь мы еще больше уверены, что при желании и настойчивости гардероб можно обновлять своими руками, а апсайклинг можно реализовать весело и играюче. Более того, мы стали общаться на эстонском языке без стеснения, научились заявлять о своих идеях открыто и получили импульс для дальнейшей работы», – сказала представитель команды Kairos Aнна Чиркова.
Помимо одежды и аксессуаров, созданных участниками MOEPÖORE, зрители показа увидели работы других эстонских модельеров в сфере экологичной моды: Studio KÄT, Anu Sirkas, LUSTE и GALLERYxRED ISLAND. Также им первым довелось увидеть выпускные работы студентов Художественного колледжа Pallas.