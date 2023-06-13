ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Нарве прошел показ мод, какого в Эстонии еще не было!

Такую бесплатную школу в Нарве открыли Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и фестиваль моды Estonian Fashion FestivaI. В течение трех месяцев сорок участников школы практиковали эстонский язык и создавали модные коллекции в сотрудничестве с модельерами Маргот Ваадерпасс, Кятлин Киккас, Лийс Тийзвельт и Ану Сиркас. В это же время они прошли ряд мастер-классов.

«Перед участниками и модельерами стояла неординарная задача: создать коллекции экологичной одежды и аксессуаров, общаясь между собой только на эстонском языке. Наши предыдущие проекты показали, что, совмещая изучение языка с практическими занятиями, можно достичь потрясающих результатов. Так было и в этот раз: участники создали 71 предметов одежды и аксессуаров, а также продемонстрировали их на показе мод при участии 21 модельера и 50 моделей», - сказала руководитель школы моды и языка MOEPÖORE Юлия Виирсалу.

Показ созданных коллекций был проведен 11 июня в торговом центре Astri. Сотням зрителей с подиума были продемонстрированы пальто, жилеты, платья, топы, юбки, сумки и украшения как на каждый день, так и для особых случаев. Жюри выбрало из представленных коллекций одну лучшую.