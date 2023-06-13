Российская певица выпала с десятого этажа и погибла. Ее дочь – в реанимации!

В произошедшем уже разбираются представители полиции - им предстоит выяснить причину трагедии, передает StarHit.

Елизавету Кутурову хорошо знают в Мордовии, ранее она пела в группе «Росичи». Во время одного из концертов познакомилась с будущим супругом. Влюбленные поженились, у них родилась дочь. Став семейным человеком, Елизавета не вернулась в музыкальный коллектив.

В момент трагедии супруг 34-летней певицы находился в Москве. В окружении погибшей только гадают, что же могло случиться в тот роковой день. Близкие уверяют, мол, семья была благополучной.

«Недавно Лиза вернулась из деревни, где хоронила родственника из Тольятти. Все было нормально. Утром жена с ней созванивалась. Сноха с внучкой была в городе. Может быть, она хотела с подругой встретиться… А днем мне позвонил сын… Он и рассказал о случившемся… А потом сразу выехал из Москвы в Саранск.