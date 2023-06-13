Российская певица выпала с десятого этажа и погибла. Ее дочь – в реанимации!

12 июня в Саранске произошла трагедия - бывшая солистка группы «Росичи» Елизавета Кутурова и ее пятилетняя дочь выпали с десятого этажа. Артистка погибла, ребенок находится в реанимации.
В произошедшем уже разбираются представители полиции - им предстоит выяснить причину трагедии, передает StarHit.
Елизавету Кутурову хорошо знают в Мордовии, ранее она пела в группе «Росичи». Во время одного из концертов познакомилась с будущим супругом. Влюбленные поженились, у них родилась дочь. Став семейным человеком, Елизавета не вернулась в музыкальный коллектив.
В момент трагедии супруг 34-летней певицы находился в Москве. В окружении погибшей только гадают, что же могло случиться в тот роковой день. Близкие уверяют, мол, семья была благополучной.
«Недавно Лиза вернулась из деревни, где хоронила родственника из Тольятти. Все было нормально. Утром жена с ней созванивалась. Сноха с внучкой была в городе. Может быть, она хотела с подругой встретиться… А днем мне позвонил сын… Он и рассказал о случившемся… А потом сразу выехал из Москвы в Саранск.
Я же сразу отправился сюда. Внучка сейчас в больнице, в реанимации. Даже сложно предположить, что могло случиться. Сноха не злоупотребляла алкоголем. У нее было два высших образования. С сыном они жили хорошо. Своя квартира, еще и дом обустраивали в деревне. Ничто не предвещало беды. Да как же так?! Как пережить такое?!» - поделился с представителями прессы свекор Елизаветы Кутуровой.