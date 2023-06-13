Оживленная торговля чудодейственной пищевой добавкой в Эстонии: департамент начал расследование

БАД, устраняющий головные боли, слабость, тошноту и восстанавливающий зрение? Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) предупреждает потребителей о распространении нелегальной пищевой добавки Tonerin, которая продается как чудодейственное средство. Поскольку заявления о пищевой добавке не соответствуют действительности, а ее состав неизвестен, таким образом обманывается доверие потребителей и ставится под угрозу их здоровье.
По словам руководителя продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Светланы Янковенко заявила, что департамент не имеет контактов с компанией, занимающейся распространением БАДа – это компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, E-Trade Skyline FZE. На сайте пищевой добавки нет информации о продавце, а трудночитаемый текст вводит в заблуждение покупателей.
«Перед началом продажи пищевых добавок распространитель должен уведомить РТА о продуктах, которые впервые будут размещены на эстонском рынке. Поскольку этот препарат не зарегистрирован как пищевая добавка, продажа такого продукта запрещена, и потребителям рекомендуется его не приобретать», - пояснила Янковенко.
По словам специалиста, информация о пищевых добавках, представленная в рекламном тексте или в телефонных продажах, должна быть достоверной, ясной, понятной потребителю. Она не должна вводить его в заблуждение. Приписывать пищевой добавке свойства или эффекты, которыми продукт на самом деле не обладает - запрещено.
Специалиста продовольственного отдела PTA Бригитте Сальмус отмечает, что на сайте делаются ложные и незаконные утверждения о пищевой добавке Tonerin, например, что она устраняет головную боль, слабость, тошноту и восстанавливает зрение.
«Недопустимо делать заявления о пищевых продуктах (включая пищевые добавки), ссылаясь на их лечебные свойства, если эти заявления не обоснованы. Пищевым добавкам нельзя приписывать свойства, которые предотвращают, лечат или облегчают болезни человека», - объясняет Сальмус. Она советует потребителям критически оценивать веб-сайт компании перед совершением покупки и проверять базу данных сертифицированных продуктов, чтобы узнать, была ли зарегистрирована данная пищевая добавка.
Департамент начал расследование
Юрист и руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителя и технадзора (TTJA) Хеллика Тедер сказала, что к ним также поступали обращения по этой теме. Департамент начал расследование.
«В случае с проблемным продавцом, не соблюдающим требования закона, департамент имеет право обратить его внимание на нарушения, дать возможность объяснить и устранить их. Если нарушение не будет устранено, можно вынести судебный запрет на распространение продукта. Если необходимо, закрыть доступ к интернет-магазину».
Однако закрытие сайта - это крайняя мера, говорит Тедер. «Также будет учитываться количество жалоб, поданных на компанию в Комиссию по потребительским спорам. Это даст представление о масштабах ущерба, нанесенного потребителям», - добавила он.
Покупая пищевые добавки в интернет магазине, проверьте репутацию продавца
Перед тем, как заказать пищевые добавки по интернету, убедитесь в том, что товару и продавцу можно доверять. Избегайте фирм, чья скудная контактная информация не позволяет выяснить их местонахождение. Учитывайте, что пищевые добавки, купленные за пределами Европейского Союза, не всегда соответствуют действующим у нас требованиям.