Оживленная торговля чудодейственной пищевой добавкой в Эстонии: департамент начал расследование

По словам руководителя продовольственного отделения Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Светланы Янковенко заявила, что департамент не имеет контактов с компанией, занимающейся распространением БАДа – это компания, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, E-Trade Skyline FZE. На сайте пищевой добавки нет информации о продавце, а трудночитаемый текст вводит в заблуждение покупателей.

«Перед началом продажи пищевых добавок распространитель должен уведомить РТА о продуктах, которые впервые будут размещены на эстонском рынке. Поскольку этот препарат не зарегистрирован как пищевая добавка, продажа такого продукта запрещена, и потребителям рекомендуется его не приобретать», - пояснила Янковенко.

По словам специалиста, информация о пищевых добавках, представленная в рекламном тексте или в телефонных продажах, должна быть достоверной, ясной, понятной потребителю. Она не должна вводить его в заблуждение. Приписывать пищевой добавке свойства или эффекты, которыми продукт на самом деле не обладает - запрещено.

Специалиста продовольственного отдела PTA Бригитте Сальмус отмечает, что на сайте делаются ложные и незаконные утверждения о пищевой добавке Tonerin, например, что она устраняет головную боль, слабость, тошноту и восстанавливает зрение.