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ФОТО ⟩ В Латвии простились со звездой фильма «Долгая дорога в дюнах» Лилитой Озолиней

Limon.ee
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Прощание с актрисой театра и кино Лилитой Озолиней в театре "Дайлес"
Прощание с актрисой театра и кино Лилитой Озолиней в театре "Дайлес" Фото: Jānis Škapars/TVNET

Вчера, 12 июня, в театре «Дайлес» простились с актрисой театра и кино Лилитой Озолиней, передает Rus.TVNet.

Галерея: Прощание с Лилитой Озолиней в театре «Дайлес» 

Новость о смерти актрисы Лилиты Озолини пришла неожиданно в понедельник, 5 июня.

Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии.

Вклад Лилиты Озолини в искусство театра и кино Латвии неизмерим и бессмертен - только зная ее, можно было открыть многогранность и богатство, которые исходили от ее личности и воплощались во всех ее ролях.

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