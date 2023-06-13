Отец семейства, оскорбивший полицейского, должен доказать свою невиновность в суде

Однажды летним утром четверо полицейских и социальный работник явились в квартиру Марко Саармана, жителя волости Мульги. Их неожиданный визит вызвал у мужчины бурную реакцию, в результате которой он начал говорить полицейским бессмысленные вещи. Сейчас Саарман находится под судом по обвинению в насилии в отношении государственного служащего. «Непонятно, почему вообще было принято решение о таком домашнем визите», - спрашивает адвокат обвиняемого.