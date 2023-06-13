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Отец семейства, оскорбивший полицейского, должен доказать свою невиновность в суде

Трийн Роос
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Фото: Triin Roos, Elu24

Однажды летним утром четверо полицейских и социальный работник явились в квартиру Марко Саармана, жителя волости Мульги. Их неожиданный визит вызвал у мужчины бурную реакцию, в результате которой он начал говорить полицейским бессмысленные вещи. Сейчас Саарман находится под судом по обвинению в насилии в отношении государственного служащего. «Непонятно, почему вообще было принято решение о таком домашнем визите», - спрашивает адвокат обвиняемого.

12 июня в Тартуском уездном суде состоялось заседание, на котором обсуждались события, произошедшие в июле 2020 года в многоквартирном доме в волости Мульги, с участием Марко Саармана, находящегося под судом по обвинению в насильственном поведении по отношению к представителю власти, пишет Elu24.

В большом зале суда присутствовали Марко Саарман и его адвокат Кристьян Леэ. Присутствовала также прокурор Лыунаской префектуры Марья-Лийна Талимаа. Две потерпевшие, женщина-полицейский из полицейского участка Вильянди Южной префектуры и социальный работник из волости Мульги, не присутствовали.

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