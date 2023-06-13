СМОТРИТЕ ЗА ДЕТЬМИ! ⟩ В Пирита пропал трехлетний мальчик: благодаря соцсетям был найден в тот же вечер

12 июня вечером в группе жителей Пирита на Facebook появилось сообщение о том, что в районе пляжа пропал трехлетний мальчик. «Полиция и служба спасения уже делают свою работу, но, пожалуйста, скажите, может, кто-нибудь видел его?!» - написала отчаяшаяся мать мальчика в понедельник утром. К счастью, ребенка быстро нашли!
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Мать мальчика рассказала Elu24, что сын отправился на прогулку с отцом, ребенок был на беговой дорожке, но прошло всего мгновение, и сын исчез. «Жилет ребенка и велосипед были найдены на пляже», - добавила мать.
Через некоторое время одна женщина написала в Facebook, что видела маленького мальчика одного у туалета на пляже возле Виймси. «Мальчик найден, спасатели просто потрясающие!» - мать говорит, что именно благодаря этому комментарию полиция нашла мальчика.
Вячеслав Шаталов, начальник полицейского участка Ида-Харью, говорит, что 12 июня в 20.20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с пляжа Пирита примерно в 19.40 пропал трехлетний мальчик. Родители мальчика сначала искали его сами, но когда их действия не увенчались успехом, позвонили в службу спасения.
Полиция начала масштабные поиски - несколько патрулей, включая кинологический, прочесывали берег моря, близлежащие лесные массивы, дороги и улицы, а также ездили на квадроциклах и проверяли местность с помощью беспилотника. Спасатели также оказывали помощь в поисках, прочесывая местность на квадроциклах и с помощью беспилотников.
«Около 21.30 мы получили сообщение о том, что спасатель на квадроцикле заметил ребенка, подходящего под описание, на пляже между дорогой Меривялья и Виймси. К счастью, с ним все было в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась, его привезли к родителям, - говорит Шаталов, добавляя, что за это время ребенок прошел около 1,8 километра. - Спасибо всем, кто оказал помощь в поисках мальчика!»