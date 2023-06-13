СМОТРИТЕ ЗА ДЕТЬМИ! ⟩ В Пирита пропал трехлетний мальчик: благодаря соцсетям был найден в тот же вечер

Мать мальчика рассказала Elu24, что сын отправился на прогулку с отцом, ребенок был на беговой дорожке, но прошло всего мгновение, и сын исчез. «Жилет ребенка и велосипед были найдены на пляже», - добавила мать.

Через некоторое время одна женщина написала в Facebook, что видела маленького мальчика одного у туалета на пляже возле Виймси. «Мальчик найден, спасатели просто потрясающие!» - мать говорит, что именно благодаря этому комментарию полиция нашла мальчика.

Вячеслав Шаталов, начальник полицейского участка Ида-Харью, говорит, что 12 июня в 20.20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с пляжа Пирита примерно в 19.40 пропал трехлетний мальчик. Родители мальчика сначала искали его сами, но когда их действия не увенчались успехом, позвонили в службу спасения.

Полиция начала масштабные поиски - несколько патрулей, включая кинологический, прочесывали берег моря, близлежащие лесные массивы, дороги и улицы, а также ездили на квадроциклах и проверяли местность с помощью беспилотника. Спасатели также оказывали помощь в поисках, прочесывая местность на квадроциклах и с помощью беспилотников.