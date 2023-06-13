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Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дня

Limon.ee
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Лето. Иллюстративное фото
Лето. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа, сообщает glavred.info.

13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа.

Считается, что работать в этот день нежелательно. Сегодня надо постараться держать свои эмоции под контролем, иначе это может разразиться большим скандалом надолго.

Что нельзя делать 13 июня

  1. Нельзя бегать, чтобы не убежать от удачи и своей судьбы.
  2. Нельзя посещать кладбища.
  3. Нельзя переезжать. По примете, будут потери в финансах и карьере, а также могут начаться проблемы со здоровьем.
  4. Нельзя поднимать упавшую булавку, ведь ее часто используют как оберег от сглаза и порчи. Скопившийся на чужой булавке негатив может перейти на поднявшего ее.
  5. Нельзя никого пугать.

Приметы на 13 июня

  • Если в Еремеев день погода не заладилась, то к сильным морозам зимой.
  • Если много кузнечиков, то к засухе.
  • Если сильная роса, то к солнечному дню.
  • Если вечером нет росы, то завтра будет дождь.
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