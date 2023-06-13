Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дня

13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа.

Считается, что работать в этот день нежелательно. Сегодня надо постараться держать свои эмоции под контролем, иначе это может разразиться большим скандалом надолго.