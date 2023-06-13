Почему 13 июня никогда нельзя бегать: приметы и строгие запреты дня

13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа, сообщает glavred.info.
13 июня церковь почитает память апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского. Также отмечается День Святого Духа.
Считается, что работать в этот день нежелательно. Сегодня надо постараться держать свои эмоции под контролем, иначе это может разразиться большим скандалом надолго.
Что нельзя делать 13 июня
- Нельзя бегать, чтобы не убежать от удачи и своей судьбы.
- Нельзя посещать кладбища.
- Нельзя переезжать. По примете, будут потери в финансах и карьере, а также могут начаться проблемы со здоровьем.
- Нельзя поднимать упавшую булавку, ведь ее часто используют как оберег от сглаза и порчи. Скопившийся на чужой булавке негатив может перейти на поднявшего ее.
- Нельзя никого пугать.
Приметы на 13 июня
- Если в Еремеев день погода не заладилась, то к сильным морозам зимой.
- Если много кузнечиков, то к засухе.
- Если сильная роса, то к солнечному дню.
- Если вечером нет росы, то завтра будет дождь.