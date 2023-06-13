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Бейонсе показала нечто любопытное у себя под юбкой, вызвав горячие споры в Сети

Limon.ee
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Бейонсе
Бейонсе Фото: MARIO ANZUONI

Артистка показала пикантный трюк на сцене, сообщает Topnews.

Как известно, певица Бейонсе никогда не отличалась излишней скромностью.

В свое время феминистки активно критиковали артистку за то, что она слишком вызывающе ведет себя на сцене и позволяет себе много лишнего.

И если раньше певица активно трясла впечатляющей грудью перед публикой, то теперь она зашла еще дальше. Так, на недавном выступлении певица решила показать зрительному залу все, что находится у нее под юбкой.

Пикантные снимки попали в Сеть вызвав настоящее бурление мнений среди поклонников таланта исполнительницы.

Что же находится у Бейонсе между ног, гадали пользователи Сети.

Старожилы припомнили, что ни один гастрольный тур артистки не обходится без этого эпатажного трюка.

Певица внезапно приседает, демонстрируя из-под короткой юбки нечто, совсем не похожее на те трусы, которые, благодаря энергичным движениям, уже стали знакомы зрителям в зале. Версий было много, но в результате все пришли к выводу, что это просто другие трусы с другим принтом. И не более того.

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