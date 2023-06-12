МИЛЫЕ ФОТО ⟩ Сильвия Ильвес встретилась с сестрами: иногда нужно замедлить слишком быстрый темп жизни

«Знаете, иногда просто необходимо замедлить этот пугающий темп жизни! А когда не получается, то жизнь все расставляет по своим местам», - пишет виолончелистка Сильвия Ильвес в социальных сетях, добавляя, что день концерта в прошлую пятницу подарил ей немного свободного времени, которое она провела со своими сестрами.

«У нас было немного времени, чтобы побыть вместе перед выходом на сцену - выпить кофе, просмотреть меню местного ресторана. Обсуждали жизнь, говорили о музыке, смеялись», - говорит она о простых вещах, которые приносят радость.

«Странно говорить это, но я обнаружила, что у меня все еще есть фантастические сестры..... Они такие живые, и мне есть чему у них поучиться, гораздо большему, чем я думала», - хвалит Сильвия своих замечательных сестер.