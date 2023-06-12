ВИДЕО ⟩ Перепутала педали: женщина завалила машину на бок во время экзамена по вождению

В Аргентине 63-летняя женщина перепутала педали газа и тормоза и попала в ДТП во время своего первого экзамена по вождению.

Пожилая женщина решила впервые получить водительское удостоверение. Она приехала на практический экзамен на своем автомобиле Volkswagen Golf. Изначально все шло идеально. Жительница Аргентины хорошо справлялась с поворотами и строго соблюдала правила. Однако, в какой-то момент все пошло не так.

Латиноамериканка не справилась с поворотом и проехалась по клумбе. Затем ее якобы охватило волнение, и вместо тормоза она нажала педаль газа, что привело к тому, что она вылетела на следующий газон, где с полной скоростью врезалась в столб. Автомобиль перевернулся на бок. Столб также не выдержал силы удара и упал.