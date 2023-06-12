Четыре типа женщин, которых критиковал известный дизайнер Кристиан Диор

Кристиан Диор был одним из самых известных модельеров прошлого века. Несмотря на десятилетия, прошедшие со дня его ухода из жизни, бренд Dior по-прежнему считается синонимом качества и хорошего вкуса. Его основатель обожал женщин, но некоторые представительницы прекрасного пола его очень раздражали.

1. Женщины с немытыми волосами

Как и Коко Шанель, Кристиан Диор считал, что худшее, что может сделать женщина - это выйти из дома с грязными волосами. Требовательный француз утверждал, что женщину нельзя назвать ухоженной, если она позволяет себе появляться на публике с немытой головой.

«Чистые волосы - одно из самых сильных достоинств женщины», - любил повторять месье Кристиан.

2. Женщины, отрицающие свою женственность

Диор считал, что дамы, которые скрывали или открыто отрицали свою женственность, не имели права называться женщинами. Причем, по мнению кутюрье, это касалось не только одежды и обуви, а еще и манер поведения, разговора и отношения к окружающим людям.

3. Безвкусно одетые женщины

Диор часто говорил, чтобы для того, чтобы выглядеть одетым со вкусом человеком, необязательно быть богатым. А женщин, по его словам, это касалось в первую очередь. Ходят слухи, что, увидев за соседним столиком вызывающе или слишком кричаще одетую даму, Кристиан мог даже покинуть ресторан, настолько важна была для него окружающая эстетика.

4. Женщины в кроссовках

«Настоящее доказательство женской элегантности - в ее ногах», - говорил Диор.

Он считал женскую обувь необходимым атрибутом женственности, а ухоженные дамы, по его мнению, не должны позволять себе носить неэлегантную обувь. Кристиан Диор терпеть не мог кроссовки на ногах женщин и часто ругал работавших с ним моделей за недостойный внешний вид.

Кристиан Диор - человек, который изменил мир созданием линейки таких продуктов, как головные уборы, одежда, духи и аксессуары. Именно этому мужчине приписывают возвращение послевоенному Парижу статуса столицы мировой моды, гордо носимого городом и в настоящее время.