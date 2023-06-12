Мошенники не дремлют: в соцсети от имени эстонского гипнотизера раскручивали людей на инвестиции в крипту

2 июня Антс Роотслане объявил на Facebook, что его аккаунт в Instagram был взломан. «Мой аккаунт в Instagram был взломан хакерами! - написал он. - В прошлую пятницу Instagram выкинул меня из моего аккаунта и каким-то образом обошел двухфакторную аутентификацию. Вам рекламировали криптовалюту, на которую некоторые люди купились и потеряли тысячи евро. Пожалуйста, всегда скептически относитесь к подобным сообщениям. Конечно, мы все хотели бы стать богаче на 20 000 евро за пять часов, но это просто спекуляция на наших желаниях».

Когда подозрительный пост появился в аккаунте Роотслане в Instagram, он сразу вызвал множество откликов. Подписчики знаменитого гипнотизера были в замешательстве и спрашивали в комментариях, был ли взломан аккаунт или Антс действительно начал рекламировать криптовалюту.

Антс Роотслане. Фото: Remo Tõnismäe

Роотслане рассказал Elu24, что он не мог получить доступ к своему аккаунту в течение недели. «Мой аккаунт сам по себе размещал посты на тему криптовалюты, приглашая людей инвестировать. На данный момент известно, что два человека стали жертвами их аферы. Один из них сделал платеж в размере 900 евро, а другой перечислил 1500 евро. Оба они подтвердили, что пост показался им подозрительным, но они рискнули и потеряли деньги», - говорит Роотслане.

Комментарий от человека, который доверился посту и вложил свои деньги в крипту. Фото: Ants Rootslane