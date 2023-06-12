Эстонский гипнотизер Антс Роотслане стал жертвой онлайн-мошенников: его аккаунт в Instagram был взломан, и в нем был сделан пост, предлагающий людям инвестировать в криптовалюту. «Один подписчик перевел им 900 евро, а другой - около 1500 евро», - говорит Роотслане.
Мошенники не дремлют: в соцсети от имени эстонского гипнотизера раскручивали людей на инвестиции в крипту
2 июня Антс Роотслане объявил на Facebook, что его аккаунт в Instagram был взломан. «Мой аккаунт в Instagram был взломан хакерами! - написал он. - В прошлую пятницу Instagram выкинул меня из моего аккаунта и каким-то образом обошел двухфакторную аутентификацию. Вам рекламировали криптовалюту, на которую некоторые люди купились и потеряли тысячи евро. Пожалуйста, всегда скептически относитесь к подобным сообщениям. Конечно, мы все хотели бы стать богаче на 20 000 евро за пять часов, но это просто спекуляция на наших желаниях».
Когда подозрительный пост появился в аккаунте Роотслане в Instagram, он сразу вызвал множество откликов. Подписчики знаменитого гипнотизера были в замешательстве и спрашивали в комментариях, был ли взломан аккаунт или Антс действительно начал рекламировать криптовалюту.
Роотслане рассказал Elu24, что он не мог получить доступ к своему аккаунту в течение недели. «Мой аккаунт сам по себе размещал посты на тему криптовалюты, приглашая людей инвестировать. На данный момент известно, что два человека стали жертвами их аферы. Один из них сделал платеж в размере 900 евро, а другой перечислил 1500 евро. Оба они подтвердили, что пост показался им подозрительным, но они рискнули и потеряли деньги», - говорит Роотслане.
«Я хотел бы еще раз напомнить людям, что если на чьем-либо аккаунте наблюдается подозрительная активность, и если продвигается что-то, что человек ранее не рекламировал и не доводил до сведения своих подписчиков, им следует быть осторожными. Кроме того, существует высокий риск стать жертвой мошенников, если ваш аккаунт взломали, и вы ищете способы его восстановить. Различные зарубежные сайты рекламируют, что вам надо заплатить определенную сумму и они возвращают вам ваш аккаунт в течение нескольких часов. Это один и тот же вид мошенничества, - утверждает Роотслане, который рекомендует сохранять спокойствие и действовать через службу поддержки Meta Support. - Это самый надежный способ вернуть свой акканут».
На данный момент аккаунт гипнотизера восстановлен. «Это было сложно сделать. За одну ночь произошло чудо, и Instagram восстановил доступ к моему аккаунту. Я бы определенно посоветовал людям установить двухфакторную аутентификацию, это все же снижает риск взлома», - советует Роотслане.
Он обещает в ближайшее время ответить на все электронные письма, которые поступили ему за прошедшую неделю. Он также говорит, что инвестирует только в недвижимость и не доверяет криптовалютам. «Биткойн никогда не вызывал у меня симпатии», - признается он.
Недавно певица Сюнне Валтри стала жертвой кражи личных данных, когда от ее имени рекламировались продукты для похудения. «Мне очень грустно, что ради чьего-то коммерческого успеха я оказалась замешана в том, что без моего ведома подвергаю опасности здоровье людей», - сказала Сюнне.