Что звезды нам пророчат: гороскоп на 12-18 июня 2023 года

И только в конце недели новолуние в Близнецах 18 июня в 07:37 сбросит негативные программы предыдущих нескольких дней. Воскресенье подарит вам не только прилив энергии, но еще и умение направить мысли и физические силы в правильное русло. Немного упорства, и все преграды можно будет преодолеть!

ОВЕН

Вы получите немало выгодных предложений, однако не все из них будут долгосрочными. Тем не менее вам удастся хорошо заработать и подняться по карьерной лестнице. Предприниматели смогут сделать шаг в расширении своего бизнеса. Служащие могут рассчитывать на предложение о новой работе или повышение на старом месте. В ряде случаев это повлечет за собой необходимость переезда или командировок. Главной заботой этого периода станет важнейшая задача, связанная с какой-то коммерческой собственностью, возможно, с землей или офисом.

ТЕЛЕЦ

В этом случае придется решать ряд организационных задач, но благодаря дисциплине и трудолюбию вы со всем этим отлично справитесь. У молодых специалистов речь пойдет о повышении в должности или же о дополнительных обязанностях. Хорошей новостью для самозанятых людей станет повышение доходов от профессиональной деятельности. Достаточно интересное время для личной жизни. Многие из тех, кто давно одинок, смогут встретить судьбоносного партнера. Возможно также возобновление давних отношений с человеком, проживающим далеко от вас.

БЛИЗНЕЦЫ

Пришло время расставить все точки над «и», чтобы не повторять больше старых ошибок. На повестке дня у вас также много хозяйственных забот: обустройство дома, ремонт, приобретение или покупка недвижимости, переезд. В некоторых случаях возможно также получение наследства от родственников. Отношения в семьях в целом стабильны, но возникнут трения из-за финансовых вопросов и сложностей в воспитании детей. Планеты советуют парам, чьи чувства немного остыли, отправиться в дальнюю поездку – это самый верный путь к обновлению отношений.

РАК

В этот период у вас будет достаточно сил и энергии, а также хорошего настроения, чтобы выполнить все задуманное. В течение недели фортуна на вашей стороне! Но учитывайте общий фон недели, который трудно назвать гармоничным. То есть будьте готовы к тому, что общение и работа с другими людьми не всегда будет доставлять удовольствие. Но в профессиональном плане неделя будет удачной. Если вы работаете на государственной службе или в компании, то сможете проявить себя с лучше стороны, за что получите повышение или премию.

ЛЕВ

Вам предстоит найти надежных партнеров, ресурсы и займы или же договориться с кредиторами об отсрочке. Будут удачными сделки с недвижимостью, если вы занимаетесь этим вопросом уже давно. Служащие могут смело обращаться к начальству по любым вопросам – их услышат и правильно поймут. В это время может появиться хороший шанс получить выгодное предложение, перейти на новое место работы с лучшими условиями. Смело просите повышения зарплаты у руководства, повышайте стоимость своих услуг.

ДЕВА

Количество денег заметно вырастет благодаря вашему усердию. Деньги будут поступать сразу из нескольких источников. Но вы можете столкнуться с трудностями финансового характера, если затеете расширение бизнеса. Сейчас довольствуйтесь тем, что имеете, используйте то, с чем вы уже знакомы, и тогда вы создадите хороший фундамент для начинаний. Большинству представителей знака на личную жизнь не будет хватать времени. При этом некоторые из вас встретят интересного человека именно на работе.

ВЕСЫ

Для вас начало лета, несмотря на сезон отпусков, больше подходит для карьерных достижений, а не романтичных подвигов. Если это случится, то роман станет яркой страницей вашей жизни. Одинокие люди могут рассчитывать на знакомство с интересным человеком в поездке, но и здесь связующим фактором может стать работа, командировки. Дружеское общение неожиданно превратится в крепкую симпатию, а новые свидания подарят яркие эмоции. Семейные пары почувствуют прилив нежности и желание укрепить узы рождением ребенка.

СКОРПИОН

Вы готовы, пожалуй, к самому важному шагу, который переведет вас на новый уровень. Понадобится надежное плечо и верное партнерство, чтобы достичь желанных результатов. Вы получите хорошую поддержку от друзей и знакомых. Большое количество предложений потребует взвешенного решения. Серьезные проблемы ожидают бизнесменов, чьи интересы связаны с зарубежными инвесторами. Сотрудничество с коллегами из других городов или стран развиваются с переменным успехом.

СТРЕЛЕЦ

Впереди позитивный и ответственный период – конечно, может быть всякое, но один счастливый шанс обязательно появится - не упустите свою удачу! Что-то здесь по-прежнему требует обсуждения и договоренностей. Иностранные партнеры проявят себя не с лучшей стороны, и это может свести на нет перспективы сотрудничества. Хорошую прибыль принесет бизнес и работа на государственной службе. Большинство расходов будет связано с семьей – детьми и пожилыми родителями. Новые деловые связи, завязанные в это время, помогут вам в далекой перспективе.

КОЗЕРОГ

Могут возникнуть проблемы с коммерческой недвижимостью, имуществом, землей. Главным достижением на профессиональном поприще можно считать укрепление отношений с коллегами. В романтическом плане этот месяц можно считать уникальным. Влюбленные станут еще ближе, а некоторые даже захотят сыграть свадьбу. Основные события будут происходить в семейных парах. Молодые семьи начнут планировать рождение ребенка. Одиноким людям звезды обещают интересные знакомства, которые перерастут в бурный роман.

ВОДОЛЕЙ

Энергетический потенциал сейчас понижен, поэтому не рискуйте: правильно питайтесь, откажитесь от излишеств и стрессов. Кто-то займется переездом или ремонтом, а может быть наконец-то решит кардинально изменить свою жизнь. Влюбленные испытают множество приятных моментов благодаря гармоничному влиянию планет и новолунию 18 июня. Отношения с дальними родственниками укрепятся после долгих лет разлуки. Люди семейные будут рады успехам детей, не исключена совместная поездка, объединяющая всех членов семьи.

РЫБЫ

Практически весь период вы будете очень энергичны, но все-таки уделяйте время на полноценный отдых – нервную систему стоит поберечь. Вы легко адаптируетесь к любым условиям, на уровне интуиции понимаете, что именно нужно сделать в этот момент времени, кому и что сказать. У творческих личностей начинается очень продуктивный период. Не сидите дома, отправляйтесь на вечеринку, концерт, в театр или зарегистрируйтесь на сайте знакомств. Уделите внимание детям или младшим родственникам - они будут радовать вас своими успехами.