«Обидно выбрасывать недешевую клубнику в мусорное ведро», - жалуется мать троих детей. Она уверена, что продавцы нарочно подкладывают под красивые ягоды испорченные, чтобы продать залежалый товар. На просьбу выбрать ягоды самостоятельно женщина несколько раз получала отказ. Тогда она и решила написать нам в редакцию.
«Начинаешь мыть и половину выбрасываешь»: может ли покупатель настоять на том, чтобы выбирать клубнику своими руками?
Насколько это правомерно - требовать во фруктово-овощных палатках собственноручно выбирать товар, и что делать, если подсовывают гнилые ягоды и фрукты?
В нашу редакцию обратилась жительница Таллинна, которая жалуется на то, что во фруктово-овощных палатках нельзя выбирать ягоды самому.
«Продавец выкладывает клубнику в пластиковых коробочках, в них же взвешивает товар. А дома обнаруживаешь, что под красивыми клубничинами могут быть спрятаны гнилые, зеленые или заплесневелые ягоды», - говорит Елена, мать троих детей, которая последние несколько недель ежедневно покупает ягоды в столичном районе Ласнамяэ. Причем, совершает покупки она в нескольких разных ларьках, расположенных около крупных магазинов, но история везде повторяется.
Просьба женщины выбрать ягоды своими руками продавцов лишь возмущает: «Ишь чего удумали, а если каждый так делать будет? И так очереди какие! Да и ягоды все помнете…»
«Ягоды нынче недешевые, клубнику беру польскую по 4.80 за килограмм, за черешню некоторые хотят даже 12 евро. Согласитесь, обидно, заплатив такие деньги, отправлять часть ягод в помойное ведро. И так в летний сезон на ягоды и фрукты уходит ощутимая часть семейного бюджета», - говорит Елена. Она отмечает, что сразу проверить качество приобретенного товара сложно.
«Начинаешь дома мыть и, бывает, половину клубники выкинешь», - жалуется Елена.
Чтобы разобраться, насколько правомерно требовать во фруктово-овощных палатках собственноручно выбирать товар, и что делать, если продавец подсовывает гнилые ягоды, мы обратились в Департамент сельского хозяйства и продовольствия. Здесь нас огорчили, что права выбирать ягоды своими руками у покупателей нет!
Продавец, конечно, может позволить это сделать, но только лишь по личному усмотрению. Есть и хорошие новости - гарантировать качество товара продавец обязан.
«Нельзя смешивать ягоды разного качества. Продажа гнилых плодов также недопустима», - говорит советник Департамента сельского хозяйства Марика Арула. Специалист Департамента сельского хозяйства уточняет, что если вы недовольны качеством купленных ягод, прежде всего стоит попробовать решить вопрос с продавцом мирно. Попросить гнилые продукты заменить на хорошие. Если же продавец не пошел навстречу, покупатель всегда имеет право обратиться в Департамент защиты прав потребителей. Но и там вам посоветуют в первую очередь разрешить разногласия с продавцом самостоятельно.
«Если купленный продукт не пригоден к употреблению, первое, что вы должны сделать - это сообщить об этом торговцу», - говорит главный специалист департамента Бритт-Хелен Кандимаа. А для этого не забывайте взять чек при покупке. К слову, сейчас платежные терминалы есть практически у всех продавцов, а значит, и возможность предоставить вам чек.
Разумно помнить, что ягоды - товар скоропортящийся, и уже на следующий день ваша жалоба на качество продукта будет просто неуместна.