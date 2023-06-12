«Начинаешь мыть и половину выбрасываешь»: может ли покупатель настоять на том, чтобы выбирать клубнику своими руками?

Насколько это правомерно - требовать во фруктово-овощных палатках собственноручно выбирать товар, и что делать, если подсовывают гнилые ягоды и фрукты?

В нашу редакцию обратилась жительница Таллинна, которая жалуется на то, что во фруктово-овощных палатках нельзя выбирать ягоды самому.

«Продавец выкладывает клубнику в пластиковых коробочках, в них же взвешивает товар. А дома обнаруживаешь, что под красивыми клубничинами могут быть спрятаны гнилые, зеленые или заплесневелые ягоды», - говорит Елена, мать троих детей, которая последние несколько недель ежедневно покупает ягоды в столичном районе Ласнамяэ. Причем, совершает покупки она в нескольких разных ларьках, расположенных около крупных магазинов, но история везде повторяется.

Просьба женщины выбрать ягоды своими руками продавцов лишь возмущает: «Ишь чего удумали, а если каждый так делать будет? И так очереди какие! Да и ягоды все помнете…»

«Ягоды нынче недешевые, клубнику беру польскую по 4.80 за килограмм, за черешню некоторые хотят даже 12 евро. Согласитесь, обидно, заплатив такие деньги, отправлять часть ягод в помойное ведро. И так в летний сезон на ягоды и фрукты уходит ощутимая часть семейного бюджета», - говорит Елена. Она отмечает, что сразу проверить качество приобретенного товара сложно.

«Начинаешь дома мыть и, бывает, половину клубники выкинешь», - жалуется Елена.

Очень часто клубника стоит на прилавке в пластиковых коробочках. Фото: Elmo Riig