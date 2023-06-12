Ванга рассказала о шести вещах, которые могут спасти дом от любой беды: а у вас они есть?

Предсказательница назвала список того, что также важно иметь, дабы уберечь себя и своих близких от невзгод, пишет wday.ru.
Уже много раз болгарская ясновидящая говорила о том, как важно держать определенные предметы в своем доме, которые будут способны защитить хозяев жилища от беды и стать личными оберегами от недоброжелателей, а также притянуть счастье и удачу.
Какие же неочевидные вещи нужно приобрести, чтобы оказаться под защитой и не попасться под влияние черной магии? Может быть, некоторые у вас в арсенале уже есть, но до сих пор не выполняют свою магическую функцию?
Чеснок и мед
Знали ли вы, что эти продукты питания помогают не только при простуде и профилактике заболеваний. Они также могут служить в качестве магических оберегов. К примеру, нейтрализовать любое негативное влияние способен обычный чеснок, висящий над входной дверью. Желательно прямо под потолком или в верхнем углу.
А чтобы привлечь деньги, недостаточно иметь для этого банку-копилку. Ванга считала, что в каждом доме просто обязан быть мед. Его золотистый цвет, похожий на чистые монеты, будет сулить финансовое благополучие для всех жильцов.
Подкова и янтарь
Это странное сочетание отнюдь не является таковым, если знать, какими силами могут обладать предметы. Подкова - первое, по словам Ванги, что должно находиться в доме, чтобы обеспечить поток удачи и положительной энергии.
Если подкова висит рожками вниз, то она выступает в роли оберега и становится ловушкой для дурного глаза и нечистой силы.
А чтобы жить долго, рекомендуется держать в квартире хотя бы немного янтаря. Его насыщенный желто-оранжевый цвет будет притягивать благополучие и успех. Этот камень имеет природное начало и многолетнее происхождение, потому обладает действительно недюжинной силой и мощью.
Колокольчики и булавки
Маленькие, но такие сильные обереги от дурного воздействия Ванга советовала хранить поближе к входной двери. Они не помешают интерьеру, но защитят от сглаза, оставшись при этом практически незаметными.
Однако если держать их в доме слишком долго, то может быть и обратный эффект. Поэтому важно сразу же выбросить колокольчики и булавки при появлении на них первых признаков ржавчины. Она свидетельствует о том, что обереги исполнили свое предназначение, впитав в себя всю негативную энергию.
Если как можно скорее обставить дом этими предметами, то счастье точно посетит ваш дом. Многие из них у нас есть, но не все знают, как их правильно использовать, чтобы извлечь максимальную выгоду не только в прямом назначении, но и магическом.