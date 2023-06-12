Ванга рассказала о шести вещах, которые могут спасти дом от любой беды: а у вас они есть?

Уже много раз болгарская ясновидящая говорила о том, как важно держать определенные предметы в своем доме, которые будут способны защитить хозяев жилища от беды и стать личными оберегами от недоброжелателей, а также притянуть счастье и удачу.

Какие же неочевидные вещи нужно приобрести, чтобы оказаться под защитой и не попасться под влияние черной магии? Может быть, некоторые у вас в арсенале уже есть, но до сих пор не выполняют свою магическую функцию?

Чеснок и мед

Знали ли вы, что эти продукты питания помогают не только при простуде и профилактике заболеваний. Они также могут служить в качестве магических оберегов. К примеру, нейтрализовать любое негативное влияние способен обычный чеснок, висящий над входной дверью. Желательно прямо под потолком или в верхнем углу.

А чтобы привлечь деньги, недостаточно иметь для этого банку-копилку. Ванга считала, что в каждом доме просто обязан быть мед. Его золотистый цвет, похожий на чистые монеты, будет сулить финансовое благополучие для всех жильцов.

Подкова и янтарь

Это странное сочетание отнюдь не является таковым, если знать, какими силами могут обладать предметы. Подкова - первое, по словам Ванги, что должно находиться в доме, чтобы обеспечить поток удачи и положительной энергии.