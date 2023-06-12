Анна Седокова опубликовала провокационное видео с мужем после публичного скандала

Последние недели Анна Седокова и ее муж Янис Тимма публично и очень громко выясняли отношения. На весь Инстаграм они разговаривали друг с другом загадками, певица публиковала фото в сексуальных нарядах, шутила про развод и ухажеров, а спортсмен тем временем «делал что хочет» и постил видео из стриптиз-клуба с пачками денег. Причину конфликта пара не раскрывала и лишь продолжала воевать в социальных сетях, сообщает super.ru.
И Анна опубликовала в сторис знойное фото в крошечном бикини, сопроводив его фразой: «Я вернулась». Естественно, все тут же начали гадать, возвращение куда именно празднует исполнительница таким жарким контентом: в свободную разгульную жизнь или все-таки к мужу.
Но оказалось, это было лишь разогревом. Следом певица опубликовала очень откровенное видео с мужем и подписала: «Коллекционируем все виды созависимых отношений». Что же, похоже, эти двое вспомнили старую поговорку «Милые бранятся - только тешатся» и решили таким образом вернуть в свои отношения страсть, а в свои соцсети - лайки и комментарии. Как бы то ни было, невооруженным взглядом видно: конфликт исчерпан, ребята нагулялись и помирились. Желаем счастья и похода к семейному психотерапевту.
К слову, в откровенном фото Ани мы разглядели и ответочку всем хейтерам, которые вот уже несколько месяцев разгоняют по Сети слухи, что ее упругие ягодицы - просто качественная работа пластического хирурга. Мы свечку не держали, но видели в Инстаграме певицы, как она регулярно работает над своей фигурой.