Анна Седокова опубликовала провокационное видео с мужем после публичного скандала

И Анна опубликовала в сторис знойное фото в крошечном бикини, сопроводив его фразой: «Я вернулась». Естественно, все тут же начали гадать, возвращение куда именно празднует исполнительница таким жарким контентом: в свободную разгульную жизнь или все-таки к мужу.

Анна Седокова Фото: Инстаграм

Но оказалось, это было лишь разогревом. Следом певица опубликовала очень откровенное видео с мужем и подписала: «Коллекционируем все виды созависимых отношений». Что же, похоже, эти двое вспомнили старую поговорку «Милые бранятся - только тешатся» и решили таким образом вернуть в свои отношения страсть, а в свои соцсети - лайки и комментарии. Как бы то ни было, невооруженным взглядом видно: конфликт исчерпан, ребята нагулялись и помирились. Желаем счастья и похода к семейному психотерапевту.