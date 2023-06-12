Стефан нарушил предсвадебную традицию: «Я искренне думал, что это не зайдет так далеко»

Музыкант Стефан выступил на радио SkyPlus и придал свадьбе немного загадочности.

«Я искренне думал, что это не зайдет так далеко. Что я смогу использовать свое имя. Это такая дорогая затея. Если бы у меня не было такого мышления, что мы живем и женимся только один раз, было бы тяжело», - признался Стефан в радиоэфире, говоря о стоимости свадьбы.

Пышная свадебная вечеринка состоится в августе на сидровой ферме.

«Возможно, мы не брали много примеров c того, как в Армении устраивают свадьбы. Там в основном приходят все соседи и родственники», - поделился Стефан, добавив, что классическая армянская свадьба насчитывает около 400 человек. Их свадьба, однако, будет более скромной.

Хотя во многих странах принято, чтобы жених не видел платье невесты до знаменательного дня, Стефан сказал, что они нарушили предсвадебную традицию. «Она сказала, что не может принять решение и выбрать платье. Я долго говорил, что не хочу его видеть, потому что так принято в Армении. Но в конце концов я растаял на слове "пожалуйста". Когда я увидел платье, я долго смотрел на фотографию, у меня отвисла челюсть», - вспоминает он.

28 декабря прошлого года пара стала родителями малышки.