ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ ⟩ 64-летняя Мадонна в колготках показала растяжку, сидя на стуле

64-летняя американская певица Мадонна 10 июня в Instagram опубликовала подборку снимков, собранных в один ролик.
«Мы делаем то, что хотим. Счастливый прайд», – написала она и сопроводила пост хештегом «вульгарно».
Мадонна позировала в черном корсете и колготках в сетку. Она снялась, расставив ноги и демонстрируя растяжку.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми», пишет gordonua.com.