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ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ ⟩ 64-летняя Мадонна в колготках показала растяжку, сидя на стуле

Limon.ee
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Мадонна
Мадонна Фото: Eduardo Munoz

64-летняя американская певица Мадонна 10 июня в Instagram опубликовала подборку снимков, собранных в один ролик.

«Мы делаем то, что хотим. Счастливый прайд», – написала она и сопроводила пост хештегом «вульгарно».

Мадонна позировала в черном корсете и колготках в сетку. Она снялась, расставив ноги и демонстрируя растяжку.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми», пишет gordonua.com.

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