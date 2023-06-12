ВОЛОЧКОВА ОТДЫХАЕТ ⟩ 64-летняя Мадонна в колготках показала растяжку, сидя на стуле

«Мы делаем то, что хотим. Счастливый прайд», – написала она и сопроводила пост хештегом «вульгарно».

Мадонна позировала в черном корсете и колготках в сетку. Она снялась, расставив ноги и демонстрируя растяжку.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.