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Хайди Клум с дочерью снялись обнаженными для обложки глянца

Limon.ee
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Хайди Клум
Хайди Клум Фото: Francois Glories/SIPA

Бывалая модель с юной дочерью составляют прекрасную пару для пикантных съемок, пишет Topnews.

Модель Хайди Клум, несмотря на почтенный возраст, не собирается завершать карьеру.

50-летняя женщина принимает участие в самых откровенных фотосессиях, чем, несомненно, радует своих многочисленных поклонников. Заботливая мать привлекла в модельный бизнес свою дочь Лени, которая тоже не прочь раздеться для глянца.

Так, знаменитое семейство украсило собой обложку журнала Super.

Хайди предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами.

Сетка не скрывает прелести модели, позволяя зрителю полюбоваться на пышную грудь и плоский живот Клум.

Юная Лени и вовсе снялась топлес, прикрывая зону декольте руками.

Из одежды на девушке были лишь многочисленные украшения бренда Jacob & Co, состоявшие из колье и браслетов.

Это семейство может себе позволить любые пикантные эксперименты, благо и мать и дочь обладают великолепными формами и вовсе не перегружены скромностью.

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