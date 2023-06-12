Хайди Клум с дочерью снялись обнаженными для обложки глянца

Модель Хайди Клум, несмотря на почтенный возраст, не собирается завершать карьеру.

50-летняя женщина принимает участие в самых откровенных фотосессиях, чем, несомненно, радует своих многочисленных поклонников. Заботливая мать привлекла в модельный бизнес свою дочь Лени, которая тоже не прочь раздеться для глянца.

Так, знаменитое семейство украсило собой обложку журнала Super.

Хайди предстала в черной сетчатой кофте на голое тело, украшенной стразами.

Сетка не скрывает прелести модели, позволяя зрителю полюбоваться на пышную грудь и плоский живот Клум.

Юная Лени и вовсе снялась топлес, прикрывая зону декольте руками.

Из одежды на девушке были лишь многочисленные украшения бренда Jacob & Co, состоявшие из колье и браслетов.