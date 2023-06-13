Гороскоп на 13 июня 2023 года для всех знаков Зодиака

Скорпион. Скорпион будет ко всему искать практичный, даже прагматичный, подход. Это касается даже романтических отношений: если бы Скорпион покупал подарок для любимого человека, то вместо букета подарил бы апельсиновое дерево в горшке, а вместо бижутерии – вещь, нужную в хозяйстве. Причем подарок вряд ли был бы дорогим: день не склоняет Скорпиона швыряться деньгами. Зато такой деловитый настрой способен помочь ему решить практически любую бытовую проблему.

Стрелец. Стрельца ждет спокойный день, когда можно никуда не торопиться, – дела идут своим чередом, не требуя суеты. Возможно, кому-то неспешное течение событий может показаться скучным, однако если Стрелец будет к этому готов, то сумеет провести время с пользой. Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на себя, целиком посвятив его индустрии моды и красоты. Фитнес на послезавтрак, шопинг на обед и расслабляющая ванна на ужин – благодаря такому меню Стрелец встретит новый день во всеоружии!

Козерог. Дела и мысли Козерога будут связаны с его близкими людьми – родственниками или друзьями. Возможно, у кого-то из них существуют проблемы, которые Козерог может помочь им решить или в которых способен оказать моральную поддержку. Звезды гороскопа советуют Козерогу не пренебрегать своим чувством долга. Ему стоит, если нужно, пожертвовать личным временем или даже рабочими делами ради того, чтобы поддержать близкого человека.

Водолей. Водолей рискует заскучать. День наделяет его активностью, однако ситуация будет складываться так, что он вряд ли сумеет в полной мере ее реализовать. События и на работе, и дома будут требовать от Водолея неторопливого ритма ведения дел, так что ему волей-неволей придется ему подчиниться. Впрочем, у этого есть и свои плюсы. Какие-то дела, которые Водолей не смог бы решить с наскока, начнут продвигаться вперед, благодаря его спокойному, вдумчивому подходу.