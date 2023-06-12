Домработница Пугачевой: «Сейчас у Аллы никого нет, не на кого оставить детишек»

Людмила Дороднова, более известная как домработница Люся, долгие годы помогала Алле Пугачевой. На ее глазах росла Кристина Орбакайте, а затем появились и Гарри с Лизой, пишет «Стархит».
Хоть Людмила уже не работала на тот момент с Пугачевой (в 2000-х она стала помогать Киркорову, - прим. «СтарХита»), она знала о том, как рада была Алла Борисовна появлению младших наследников. Несмотря на то что сначала она не до конца осознавала, что это ее дети, затем появился интерес и азарт к воспитанию.
Гарри и Лиза действительно с детства окружены любовью и заботой мамы, которая ради них оставила сцену, начала учить их музыке, рисованию и помогать в школьных уроках. В этом Людмила Дороднова видит преемственность поколений. Ведь когда это у самой Примадонны была заботливая мама, взявшая на себя большую часть семейных обязанностей.
Алле очень повезло, что у нее была такая мама. Сейчас у Аллы нет никого - не на кого оставить детишек. А Зинаида Архиповна была очень хорошая, умная, а еще она — педагог. Занималась с Кристиной музыкой. Таких бабушек, конечно, надо еще поискать. Она для нее была больше чем мама.
Сейчас Алла Пугачева вместе с детьми постоянно проживает в Израиле. Туда они отправились после начала спецоперации. Несмотря на то что осенью 2022 года звезда и ее наследники вернулись, через некоторое время они снова решили уехать из России, и дети продолжают обучение за границей.
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Судя по соцсетям, Лиза делает успехи не только в музыке, но и в рисовании. Девочка растет копией звездной мамы и многие предполагают, что она продолжит династию. А вот Гарри увлечен мужскими занятиями: моделированием, поделками из дерева и спортом.
Родители не ограничивают их в выборе будущей профессии. Алла Борисовна всегда говорила, что поддержит любой выбор детей и поможет сделать так, чтобы они были счастливы.