Немецкая металл-группа Rammstein оказалась в эпицентре скандала. Уже вторую неделю против коллектива выдвигаются серьезные обвинения, пишет ТСН.
ФОТО ⟩ Из Rammstein со скандалом уволили россиянку, которая замешана в секс-домогательствах Тилля Линдеманна
Немецкие СМИ сообщают, что сразу несколько женщин обвинили фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах. Якобы после своих концертов Линдеманн устраивает афтепати, на которых поклонниц накачивают алкоголем и наркотиками и он делает с ними все, что захочет.
Как пишет немецкое издание Bild, ключевой фигурой обвинений является 35-летняя россиянка Алена Макеева, называвшая себя в Instagram "кастинг-директором" группы. Во вторник, 6 июня, Макеева был уволена из Rammstein. Иностранная пресса пишет, что именно Макеева занималась отбором девушек для афтепати музыкантов. Она ездила с Rammstein в гастрольные туры, где ее задачей было искать красивых девушек для вечеринок Линдеманна после выступлений.
Макеева связывалась с поклонницами, обещала им места прямо под сценой, где девушек фотографировали. Далее показывали Линдеманну и он уже отбирал, кто попадет на афтепати.
«Женщин отводят в комнату, где они должны сдать свои мобильные телефоны, им дают водку, просекко и закуски. Линдеманн часто бывает единственным присутствующим участником группы. Иногда он весел и вежлив, а иногда агрессивен», - пишет немецкая пресса.
Менеджмент Rammstein проводит расследование, для чего наняло специальную юридическую фирму. Первыми шагами по этому делу стали увольнение Макеевой с неофициальной должности и изменение концепции концертных мероприятий.
На официальной странице Rammstein в Instagram также появилось обращение к поклонникам, в котором участники группы отметили:
«Публикации последних дней вызвали раздражение и вопросы у публики и особенно у наших фанатов. Обвинения очень сильно ударили по всем нам и мы относимся к ним очень серьезно. Мы говорим нашим фанам: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу - перед сценой и вне ее. Мы осуждаем какие-либо нарушения и просим вас: не вступать в публичное предубеждение любого рода против тех, кто выдвинул обвинения. Вы имеете право на свою точку зрения. Но и у нас, у группы, тоже есть право - не быть предубежденным.» - говорится в заявлении.