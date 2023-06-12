ФОТО ⟩ Из Rammstein со скандалом уволили россиянку, которая замешана в секс-домогательствах Тилля Линдеманна

«Публикации последних дней вызвали раздражение и вопросы у публики и особенно у наших фанатов. Обвинения очень сильно ударили по всем нам и мы относимся к ним очень серьезно. Мы говорим нашим фанам: для нас важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно на наших шоу - перед сценой и вне ее. Мы осуждаем какие-либо нарушения и просим вас: не вступать в публичное предубеждение любого рода против тех, кто выдвинул обвинения. Вы имеете право на свою точку зрения. Но и у нас, у группы, тоже есть право - не быть предубежденным.» - говорится в заявлении.