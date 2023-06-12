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ФОТО ⟩ В Сети показали Лопес в стрингах и раскрыли ее главный секрет в уходе за собой

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: Kathy Hutchins/Shutterstock

На Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty, владелицей которого является 53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, 12 июня рассказали, какого принципа придерживается звезда в своей уходовой рутине, сообщает Гордон.

«Все дело в том, чтобы быть последовательным», - процитировали Лопес.

В посте уточнили, что постоянство является ключевым фактором, когда речь идет об уходе за кожей. Добавили, что преимущества использования косметики со временем только усиливаются.

Пост сопроводили снимком Лопес в стрингах и белом топе.

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