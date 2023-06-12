ФОТО ⟩ В Сети показали Лопес в стрингах и раскрыли ее главный секрет в уходе за собой

На Instagram-странице бренда средств по уходу за собой J lo Beauty, владелицей которого является 53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, 12 июня рассказали, какого принципа придерживается звезда в своей уходовой рутине, сообщает Гордон.
«Все дело в том, чтобы быть последовательным», - процитировали Лопес.
В посте уточнили, что постоянство является ключевым фактором, когда речь идет об уходе за кожей. Добавили, что преимущества использования косметики со временем только усиливаются.
Пост сопроводили снимком Лопес в стрингах и белом топе.