ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ В Египте во время дайвинг-тура загорелся туристический катер

Текущий туристический сезон в Египте запомнится сразу несколькими трагедиями. Не успели все отойти от чудовищного нападения акулы на 23-летнего русского туриста, как произошло еще одно несчастье, пишет Super.
В открытом море недалеко от курорта Марса-эль-Алам загорелся катер «Ураган», который вез отдыхающих на дайвинг. Сообщается, что на момент пожара на борту плавстредства находились 29 человек, в основном британцы и египтяне. К катеру немедленно направились спасательные службы, которые помогли пассажирам и членам экипажа перебраться в шлюпку. Однако выбраться удалось не всем: по последней официальной информации, трое британских туристов, которые числимь пропавшими без вести, погибли.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Британский турист, который плавал на этом же катере в мае, рассказал порталу Daily Mail, что совсем не удивлен случившимся, поскольку на борту «Урагана» постоянно что-то выходило из строя.