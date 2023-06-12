ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ В Египте во время дайвинг-тура загорелся туристический катер

В открытом море недалеко от курорта Марса-эль-Алам загорелся катер «Ураган», который вез отдыхающих на дайвинг. Сообщается, что на момент пожара на борту плавстредства находились 29 человек, в основном британцы и египтяне. К катеру немедленно направились спасательные службы, которые помогли пассажирам и членам экипажа перебраться в шлюпку. Однако выбраться удалось не всем: по последней официальной информации, трое британских туристов, которые числимь пропавшими без вести, погибли.