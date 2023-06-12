НА МЕСТЕ РАБОТАЕТ МуПо ⟩ Чья-то злая шутка или страшная трагедия? В Таллинне рядом с детским садом обнаружена свежая могила с большим крестом

«Отвели детей в садик, выехали на Ляэнемере-теэ, а там напротив детского сада свежая могила! Большая такая, под нормальный труп, с огромным крестом. Самое ужасное, что это напротив детского сада, откуда через полтора часа дети пойдут гулять», – пишет в Facebook обеспокоенная Анастасия, которая обнаружила свежую могилу в непосредственной близости от жилых домой и детских учреждений.

«Уж не знаю, это инсталляция такая очередная или кто-то слона не донес до кладбища животных, но это уже совсем перебор», – эмоционально отреагировала на увиденное женщина.

По словам Анастасии, она сразу же позвонила в МуПо, однако там ей даже не поверили: «Три раза спрашивали, как на Ляэнемере-теэ может быть свежая могила вообще? И у меня вот точно такой же вопрос».