Главные неудачники! Летом у этих знаков Зодиака будет все валиться из рук

Телец

Для Тельцов 2023 год не самый удачный. С января многих представителей этого знака зодиака судьба испытывает на прочность, этим летом будут пики обострения. До июля ситуация будет накаляться. Все будет валиться из рук, потому что вы делаете много, а толку никакого. Но в середине июля накал начнет спадать и к сентябрю прогнозируется выход из черной полосы.

Дева

Девам этим летом стоит вплотную заняться своим здоровьем. Даже если вас ничего не беспокоит, побеспокойтесь о себе сами. Пройдите диспансеризацию. Не откладывайте в дальний ящик старые «незначительные» проблемы вроде гастрита или защемления нервных окончаний в позвоночнике.

Козерог

Козерогам идет черный крест на любые денежные вложения, поэтому лучше отказаться от инвестиций. Самым надежным банком для ваших наличных станет банка. Любые инвестиции, нацеленные на умножение капитала, обречены.