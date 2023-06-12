Вдребезги разбитая скрипка и в наручниках: музыкант Стефан раскрыл так много

В четверг, 8 июня, Стефан Айрапетян был гостем радио SkyPlus, где ведущие попросили его ответить на несколько странных вопросов в рубрике утренней программы «Детектор лжи». Выяснилось несколько интересных вещей!

Ответ на вопрос, выгоняли ли когда-нибудь музыканта из клуба, не заставил себя долго ждать. «Да. Несколько раз. Меня выгоняли из каждого клуба. Это была поездка в Литву. Классная поездка на выпускной, мне, наверное, было 18 или 17. Вечеринка вышла из-под контроля... Пошло, как это иногда бывает у молодых людей», - признается Стефан. Литва, похоже, не лучшим образом влияет на европевца, поскольку там, по его словам, полиция еще заковала его в железо.

Стефан также рассказал, что в старших классах школы он вступил в физическую перепалку. «Это было не из-за женщин. Как всегда бывает у мальчишек, кто круче. Сначала я получил удар, потом он», - сказал Стефан, смеясь.

Во время раунда вопросов выяснилось, что музыкант в гневе разбил скрипку. «Меня заставили играть на скрипке. Я сказал, что не хочу играть на скрипке... Я разбил ее дома, во время тренировки», - объяснил он. «На самом деле, я до сих пор думаю, что мог бы, ведь это такой классный инструмент».