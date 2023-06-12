ДО СИХ ПОР В ШОКЕ ⟩ Свидетельница нападения на пастора в гей-баре: «Мне никогда в жизни не было так страшно»

В воскресенье в одном из гей-баров Таллинна произошло жестокое нападение. «В один момент в бар вошел хорошо одетый и трезвый русскоязычный молодой человек, сел рядом со столиком из десяти участников собрания и спросил, кто выступает», - говорится на странице Христианского сообщества геев Эстонии в Facebook . Напомним, что эстонские геи-христиане поддержали мероприятие Baltic Pride, встретившись с финским пастором в столичном гей-клубе.

«После этого он напал на пастора, избил его и бросил в него нож. Присутствующие (более половины из которых были женщины) и бармены остановили его и задержали до прибытия полиции и двух машин скорой помощи. В скорую забрали трех человек. Двое из них были отпущены после оказания первой помощи, а финский пастор до сих пор находится в больнице. Злоумышленник - гражданин России. Он неоднократно кричал, что Бог ненавидит гомосексуалистов и другие оскорбления», - говорится в публикации.