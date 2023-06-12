«Надо было как-то его удерживать до приезда полиции. Мы все были в шоке, у нас до сих пор трясутся руки», - рассказывает эстонка, которая находилась в гей-баре, когда там было совершено нападение на финского пастора. Пастора доставили в больницу, возбуждено уголовное дело.
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ДО СИХ ПОР В ШОКЕ ⟩ Свидетельница нападения на пастора в гей-баре: «Мне никогда в жизни не было так страшно»
В воскресенье в одном из гей-баров Таллинна произошло жестокое нападение. «В один момент в бар вошел хорошо одетый и трезвый русскоязычный молодой человек, сел рядом со столиком из десяти участников собрания и спросил, кто выступает», - говорится на странице Христианского сообщества геев Эстонии в Facebook. Напомним, что эстонские геи-христиане поддержали мероприятие Baltic Pride, встретившись с финским пастором в столичном гей-клубе.