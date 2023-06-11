ВИДЕО ⟩ Куча авто и полиция: близ Таллинна развернулась сцена, как из американского боевика

В четверг, 8 июня, полиции стало известно об организации нелегальной гонки на одной из эстонских дорог. «Маленький шаг для общества, большой шаг в нашей борьбе с нарушителями», - говорит Вайко Вахер, разместивший видео в Twitter.

@KirssTaavi meeskond avastas eile illegaalse kiirendusvõistluse. Väike samm ühiskonnale, suur samm meie jõmlusevastases võitlus. pic.twitter.com/6VwBRFnQyq — Vaiko Vaher (@vaikovh) June 9, 2023

Руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил Elu24, что 8 июня полиция провела в Таллинне и его окрестностях рейд по надзору за дорожным движением, чтобы проверить стритрейсеров, которые собираются у торгового центра Юлемисте и участвуют в незаконных гонках. В тот же вечер в полицию поступил сигнал, где собираются нелегальные гонщики.

«За несколько минут до полуночи патрульные машины прибыли на место происшествия на улице Валли в волости Кийли, где тридцать автомобилей собрались для участия в соревнованиях на скорость. Мы проверили техническое состояние всех автомобилей. Некоторые из автомобилей пришлось подвергнуть экстренной проверке на пригодность к эксплуатации», - сказал Кирсс.