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ВИДЕО ⟩ Куча авто и полиция: близ Таллинна развернулась сцена, как из американского боевика

Трийн Роос
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Полицейский рейд
Полицейский рейд Фото: Ekraanitõmmis videost.

В социальных сетях опубликовано видео, на котором видно множество автомобилей и несколько полицейских машин с мигалками. Что именно произошло на дороге?

В четверг, 8 июня, полиции стало известно об организации нелегальной гонки на одной из эстонских дорог. «Маленький шаг для общества, большой шаг в нашей борьбе с нарушителями», - говорит Вайко Вахер, разместивший видео в Twitter.

Руководитель оперативной группы Пыхьяской префектуры Таави Кирсс сообщил Elu24, что 8 июня полиция провела в Таллинне и его окрестностях рейд по надзору за дорожным движением, чтобы проверить стритрейсеров, которые собираются у торгового центра Юлемисте и участвуют в незаконных гонках. В тот же вечер в полицию поступил сигнал, где собираются нелегальные гонщики.

«За несколько минут до полуночи патрульные машины прибыли на место происшествия на улице Валли в волости Кийли, где тридцать автомобилей собрались для участия в соревнованиях на скорость. Мы проверили техническое состояние всех автомобилей. Некоторые из автомобилей пришлось подвергнуть экстренной проверке на пригодность к эксплуатации», - сказал Кирсс.

«Мы также выявили нелегального организатора соревнований, который стоял на стартовой линии. Незаконно приглашать водителей ехать в противоположном направлении и превышать скорость. Это уже публичное мероприятие, которое должно быть зарегистрировано и подкреплено мерами безопасности, - пояснил Кирсс. - Кроме того, автомобили, превышающие скорость, издают громкий шум, нарушающий покой людей в ночное время».

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