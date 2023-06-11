Вс, 11.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ «Они хороши для моей бабушки!» Виктория Бекхэм выпустила новую коллекцию, интернет против такого дизайна

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Виктория Бекхем
Виктория Бекхем Фото: Kin Cheung

Публикация фотографий нижнего белья из новой линии дизайнера Виктории Бекхэм вызвала шквал реакций в социальных сетях.

Причина не что иное, как то, что белье трикотажное. Как только фотографии стали вирусными в социальных сетях, ее онлайн и офлайн аудитория начала спрашивать ее, не розыгрыш ли это.

Комментарии ироничны: многие называли новую линию одежды и нижнего белья Бекхэма «эйджистской». После реакции комментариев пост был удален из Instagram и теперь существует только в Twitter, при этом негативные комментарии исчезают.

«Если это мода, то я этого не хочу… Но это было бы хорошо для моей бабушки», - говорилось во многих комментариях к удаленному посту, сообщает испанская газета Marca.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх