ФОТО ⟩ «Они хороши для моей бабушки!» Виктория Бекхэм выпустила новую коллекцию, интернет против такого дизайна

Причина не что иное, как то, что белье трикотажное. Как только фотографии стали вирусными в социальных сетях, ее онлайн и офлайн аудитория начала спрашивать ее, не розыгрыш ли это.

Комментарии ироничны: многие называли новую линию одежды и нижнего белья Бекхэма «эйджистской». После реакции комментариев пост был удален из Instagram и теперь существует только в Twitter, при этом негативные комментарии исчезают.

Introducing Victoria Beckham Pre Spring Summer 2024



Look 08, 04, 15 & 07

Available Autumn Winter 2023 pic.twitter.com/vmMuo0PEnV — Victoria Beckham (@victoriabeckham) June 2, 2023