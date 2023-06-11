Публикация фотографий нижнего белья из новой линии дизайнера Виктории Бекхэм вызвала шквал реакций в социальных сетях.
ФОТО ⟩ «Они хороши для моей бабушки!» Виктория Бекхэм выпустила новую коллекцию, интернет против такого дизайна
Причина не что иное, как то, что белье трикотажное. Как только фотографии стали вирусными в социальных сетях, ее онлайн и офлайн аудитория начала спрашивать ее, не розыгрыш ли это.
Комментарии ироничны: многие называли новую линию одежды и нижнего белья Бекхэма «эйджистской». После реакции комментариев пост был удален из Instagram и теперь существует только в Twitter, при этом негативные комментарии исчезают.
Introducing Victoria Beckham Pre Spring Summer 2024— Victoria Beckham (@victoriabeckham) June 2, 2023
Look 08, 04, 15 & 07
Available Autumn Winter 2023 pic.twitter.com/vmMuo0PEnV
«Если это мода, то я этого не хочу… Но это было бы хорошо для моей бабушки», - говорилось во многих комментариях к удаленному посту, сообщает испанская газета Marca.