КАК ТУТ НЕ ПОЗАВИДОВАТЬ! ⟩ Эстонская красотка празднует день рождения в стране своей мечты

Кети Уйбомяги, которая уже несколько недель будит слушателей MyHits по утрам, сегодня празднует свой 34-й день рождения в Лагосе, Португалия. «Я собираюсь отправиться на небольшую прогулку к океану, а затем там же пообедать, а все остальное будет сюрпризом для меня», - рассказала Elu24 именинница сегодня утром о своих планах на день.

Фото: Erakogu

«Вчера вечером я побывала на местном фестивале и джазовом концерте. А сейчас за окном поют птицы, я пью свой утренний кофе в гамаке», - говорит Кети, впервые приехавшая в Португалию.

Причина, по которой она празднует свой день рождения в Португалии, проста. Это одна из стран ее мечты.

«Я давно составила список стран своей мечты для путешествий», - признается радиоведущая, в списке еще девять стран, где она никогда не была. Среди них Япония, Бутан, Исландия, острова ПхиПхи, Китай, Мексика, Бразилия, Аляска и Хорватия.

«И я твердо намерена путешествовать каждые два месяца, чтобы зарядиться энергией и вдохновиться новыми впечатлениями», - обещает себе Кети.

Фото: Erakogu

В этом году Кети получила замечательный подарок на день рождения от подруги из Эстонии. «Лучший подарок на день рождения мне преподнесла моя подруга, которая родила своего первенца точно в мой день рождения. Радость многократная!» - делится Кети.