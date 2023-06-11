Денежные наплывы! Глоба назвала главных богачей июля – поцелует фортуна

«Весам повезет с материальной стороны - деньги не заставят себя долго ждать. Будут наплыв. Появятся переговоры, на которых эти люди одержат верх», - говорит астролог.

У Весов летом ожидается много поездок. Глоба также напомнила, что хорошо бы почаще общаться с родными и близкими, которые временно отойдут на второй план.