ГОРОСКОП НА 12 ИЮНЯ ⟩ День обещает быть жарким!

Овен

Овны энергичны в работе, упорны и усердны. Награда за приложенные усилия не заставит себя ждать; можно рассчитывать на повышение по службе или увеличение заработной платы. Последнее особенно актуально для тех, кто в последнее время часто задумывался о смене места работы. Звезды предупреждают о снижении жизненного потенциала, которое может спровоцировать ухудшение как физического, так и психоэмоционального состояния.

Близкие люди сделают все возможное, чтобы помочь вам избежать упаднических настроений и мрачных раздумий. Не отказывайтесь от общения с любимым человеком, родственниками, друзьями; проводить много времени в одиночестве нежелательно.

Телец

Удачный день, который характеризуется сильным и универсальным влиянием позитивных тенденций. Вы способны преуспеть в любом деле, за которое возьметесь, причем воплощать свои планы в жизнь можно как самостоятельно, так и с помощью союзников и коллег. Доводите до конца старые проекты, вспомните об идеях, от которых пришлось отказаться – сейчас звезды на вашей стороне, и вероятность возникновения преград на пути минимальна.

Благоприятный день для активного отдыха, занятий спортом и танцами, посещения бассейна. Сегодня вы особенно чувствительны к музыке, так что концерт любимого исполнителя доставит особое удовольствие.

Близнецы