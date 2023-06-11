«Срочно собирайте чемоданы»: Глоба назвала Знаки, кому нужно немедленно отдохнуть

Первый летний месяц этого года астрологи предсказывали, как период позитива и множества ярких моментов. Да, масштабное везение ждало и ждет не всех, кому-то для невероятной удачи стоит что-то сделать. К примеру, нескольким Знакам действовать нужно уже сейчас. Стрельцам, Водолеям и Девам срочно стоит идти в отпуск, так утверждает именитый астролог Тамар Глоба, чьим предсказаниям верят десятки тысяч людей со всей планеты.

Однако есть одно «но», удачно отправиться в путешествие сейчас получится только у Дев. Двум другим Знакам стоит просто хорошенько отдохнуть без дальних поездок.

А вот те, кто родился под Знаком Девы, в июне 2023 года получат наибольшую пользу от путешествий, отмечает Глоба. Наиболее удачный период - первая половина месяца.