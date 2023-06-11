ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПОЛОТЕНЦЕ ⟩ На шоу в Риге пустят только обнаженных зрителей

13 июня в Театральном музее Эдуарда Смильгиса состоится танцевальное шоу под названием «Let MeC_natur», которое представит известная венгерская танцовщица и хореограф Марта Ладжански. Уникальностью данного шоу будет то, что оно предназначено… исключительно для голых зрителей, сообщает MixNews.
По словам Ладжински, участие зрителей в шоу является неотъемлемой частью концепции, поэтому перед началом представления они должны снять свою одежду. Такой подход позволяет зрителям рассмотреть и почувствовать шоу с новой перспективы.
Перед покупкой билетов на шоу людей призывают ознакомиться с правилами:
- Покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть спектакль голышом; в мероприятии могут участвовать только обнаженные зрители (все участники шоу также будут голыми);
- после проверки билетов вас проводят в зал, где вы разденетесь, а затем проводят дальше;
- возьмите с собой полотенце, чтобы сидеть на нем во время представления.
Выступление состоится в рамках фестиваля современного танца «Laiks dejot 2023».
«Чтобы не сидеть на стуле голой попой, возьмите с собой полотенце, мда, может бабушке билетик подарить?», - прокомментировала в соцсетях латвийский общественный деятель Инесе Дзерве.
«Супер, сносим памятники поэтам, а потом голой ж*ой в театр. Новые устои общества», - пишут жители Латвии и такие комментарии.
Стоит отметить, что все билеты на шоу «Let MeC_natur» - проданы!