ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПОЛОТЕНЦЕ ⟩ На шоу в Риге пустят только обнаженных зрителей

По словам Ладжински, участие зрителей в шоу является неотъемлемой частью концепции, поэтому перед началом представления они должны снять свою одежду. Такой подход позволяет зрителям рассмотреть и почувствовать шоу с новой перспективы.

Перед покупкой билетов на шоу людей призывают ознакомиться с правилами:

- Покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть спектакль голышом; в мероприятии могут участвовать только обнаженные зрители (все участники шоу также будут голыми);

- после проверки билетов вас проводят в зал, где вы разденетесь, а затем проводят дальше;

- возьмите с собой полотенце, чтобы сидеть на нем во время представления.

Выступление состоится в рамках фестиваля современного танца «Laiks dejot 2023».

«Чтобы не сидеть на стуле голой попой, возьмите с собой полотенце, мда, может бабушке билетик подарить?», - прокомментировала в соцсетях латвийский общественный деятель Инесе Дзерве.

«Супер, сносим памятники поэтам, а потом голой ж*ой в театр. Новые устои общества», - пишут жители Латвии и такие комментарии.