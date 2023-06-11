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ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ПОЛОТЕНЦЕ ⟩ На шоу в Риге пустят только обнаженных зрителей

Limon.ee
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Мужчина с полотенцем. Иллюстративный снимок.
Мужчина с полотенцем. Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

13 июня в Театральном музее Эдуарда Смильгиса состоится танцевальное шоу под названием «Let MeC_natur», которое представит известная венгерская танцовщица и хореограф Марта Ладжански. Уникальностью данного шоу будет то, что оно предназначено… исключительно для голых зрителей, сообщает MixNews.

По словам Ладжински, участие зрителей в шоу является неотъемлемой частью концепции, поэтому перед началом представления они должны снять свою одежду. Такой подход позволяет зрителям рассмотреть и почувствовать шоу с новой перспективы.

Перед покупкой билетов на шоу людей призывают ознакомиться с правилами:

- Покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть спектакль голышом; в мероприятии могут участвовать только обнаженные зрители (все участники шоу также будут голыми);

- после проверки билетов вас проводят в зал, где вы разденетесь, а затем проводят дальше;

- возьмите с собой полотенце, чтобы сидеть на нем во время представления.

Выступление состоится в рамках фестиваля современного танца «Laiks dejot 2023».

«Чтобы не сидеть на стуле голой попой, возьмите с собой полотенце, мда, может бабушке билетик подарить?», - прокомментировала в соцсетях латвийский общественный деятель Инесе Дзерве.

«Супер, сносим памятники поэтам, а потом голой ж*ой в театр. Новые устои общества», - пишут жители Латвии и такие комментарии.

Стоит отметить, что все билеты на шоу «Let MeC_natur» - проданы!

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