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Любовь и страсть: у каких знаков Зодиака с 11 июня начнется белая полоса

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Астрологи предупреждают, с этого дня у трех знаков Зодиака начнутся перемены в личной жизни, пишет Teleprogramma.

Овны

В вашей личной жизни произойдут некоторые позитивные события. Ваш близкий друг может проявить к вам романтический интерес. Это может стать началом нового замечательного этапа в вашей жизни. Эти перемены принесут настоящее счастье в вашу жизнь, и вы почувствуете удовлетворение от жизни.

Близнецам

Уже связавшим себя обязательствами, необходимо обратить внимание на потребности своего партнера, чтобы избежать неприятностей.

Козероги

Одинокие Козероги, которые хотели выразить кому-то свои чувства, должны действовать, так как их предложение, скорее всего, будет принято. Разведенные представители знака также могут встретить кого-то интересного на светских мероприятиях.

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