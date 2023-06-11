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«Теперь моя соседка!» Лайма Вайкуле рассказала, где сейчас живет Вера Брежнева

Limon.ee
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Yevhen Kotenko

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью, которое 8 июня опубликовано на YouTube-канале «И грянул Грэм», рассказала, что украинская певица Вера Брежнева проживает со своей семьей в Риге и является ее соседкой. 

По словам Вайкуле, они виделись совсем недавно с украинской артисткой.

«Вера настоящая, очень красивая. Вера в Риге живет совсем недалеко от меня. Я очень рада, что она здесь со многими из своей семьи», - заявила Вайкуле.

Она не уточнила, с кем именно Брежнева живет в столице Латвии. Вайкуле добавила, что украинская артистка примет участие в ее фестивале Randevu в Юрмале в конце июля.

До войны Брежнева со своим мужем, украинским композитором и продюсером Валерием Меладзе жили и работали в России.

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