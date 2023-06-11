АХОВЫЕ ЦЕНЫ ⟩ «Безумно дорого, как в ресторане!» Эстонцы уже устроили Иванов день в Финляндии

До Иванова дня еще несколько недель, но эстонцы, живущие в Финляндии, отмечают праздник немного раньше, чем это принято у нас в стране. Хотя на вечеринке у северных соседей шашлык стоит 20 евро, а пол-литра пива - 8 евро, тусовщиков это не останавливает! Корреспонденты Elu24 сейчас работают в Финляндии, они делятся с нами наблюдениями с вечеринки, где уже ищут цветок папоротника.