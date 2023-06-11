До Иванова дня еще несколько недель, но эстонцы, живущие в Финляндии, отмечают праздник немного раньше, чем это принято у нас в стране. Хотя на вечеринке у северных соседей шашлык стоит 20 евро, а пол-литра пива - 8 евро, тусовщиков это не останавливает! Корреспонденты Elu24 сейчас работают в Финляндии, они делятся с нами наблюдениями с вечеринки, где уже ищут цветок папоротника.
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АХОВЫЕ ЦЕНЫ ⟩ «Безумно дорого, как в ресторане!» Эстонцы уже устроили Иванов день в Финляндии
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В субботу, 10 июня, на берегу озера Кирккоярви в городе Вихти гремел шумный праздник. Здесь уже полным ходом идут гулянья, которые в Эстонии начнутся лишь через две недели. На финской вечеринке в честь Ивановой ночи выступили любимые эстонские артисты, такие как Smilers, Shanon, Койт Тооме, Геттер Яани, AG и Jyrise.