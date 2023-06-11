ВИДЕО ⟩ «У каждого есть право любить того, кого он хочет»: ЛГБТ+ представители поделились мнением о долгожданном параде

Парады гордости (Baltic Pride) проходят уже не первый год, а точнее с 2004 года. Последний раз Эстония принимала Балтийский прайд в 2017 году. Парад 2020 года тоже должен был проходить в Таллинне, но из-за вспышки коронавируса организация приняла решение отменить мероприятие.

Пять лет мы ждали, чтобы улицы нашего города заполонила толпа людей, воспевающих толерантность и свободу любви.

Это был яркий день со счастливыми людьми. День, когда каждый мог быть самим собой и не бояться осуждения.