Стилист раскрыла модный секрет Меган Маркл, который позволяет ей казаться стройнее

Простой трюк с рукавами позволяет визуально сбросить пару килограмм и всегда казаться немного изящнее. Звучит, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой, и все же это работает: кадры с Меган - отличное тому доказательство!

«Все, что нужно сделать, - это закатать рукава по локоть, и ваша талия будет выглядеть тоньше за счет оптической иллюзии», — рассказала эксперт. Она также отметила, что этот незамысловатый прием позволяет скорректировать пропорции образа и даже выглядеть немного круче. Кроме того, запястья - самая утонченная часть тела - стоит их открыть, и даже мешковатый наряд будет выглядеть свежо и изысканно.