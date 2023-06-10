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В Польше обнаружено массовое захоронение людей, которых считали вампирами: жуткие снимки

Limon.ee
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Крест. Фото иллюстративное.
Крест. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Мрачная находка была сделана во время дорожных работ в районе волости Люзино в Польше. Дорожные службы наткнулись на массовое захоронение, которое включает общие и отдельные могилы: по разным оценкам, всего в этом месте похоронено около 450 человек, пишет Супер.

По мнению археологов, этих людей предали земле согласно древним обычаям захоронения «нежити». Черепа большинства из найденных скелетов были отделены от туловища и помещены между ног с монеткой в зубах. Вплоть до 19 века это делалось для того, чтобы мертвец - предположительно, вампир - не мог восстать из мертвых и вернуть за свежей кровью.

Считалось, что если после смерти человека начали умирать другие члены его семьи, значит, этот мертвец был вурдалаком и теперь сосет жизнь из всей родни. Тогда могилу раскапывали, мертвеца обезглавливали и помещали голову между ног.

Впрочем, это был не единственный способ остановить упыря: иногда на руки, ноги и голову покойника помещали кирпичи, которые, по задумке, не давали ему выбраться из гроба. Почти 30% найденных останков были придавлены кирпичами. К слову, могилы вампиров находят по всей Европе, но чаще всего они встречаются именно в Польше, потому как страх перед вампирами распространился благодаря славянскому фольклору.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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