В Польше обнаружено массовое захоронение людей, которых считали вампирами: жуткие снимки

По мнению археологов, этих людей предали земле согласно древним обычаям захоронения «нежити». Черепа большинства из найденных скелетов были отделены от туловища и помещены между ног с монеткой в зубах. Вплоть до 19 века это делалось для того, чтобы мертвец - предположительно, вампир - не мог восстать из мертвых и вернуть за свежей кровью.

Считалось, что если после смерти человека начали умирать другие члены его семьи, значит, этот мертвец был вурдалаком и теперь сосет жизнь из всей родни. Тогда могилу раскапывали, мертвеца обезглавливали и помещали голову между ног.

Впрочем, это был не единственный способ остановить упыря: иногда на руки, ноги и голову покойника помещали кирпичи, которые, по задумке, не давали ему выбраться из гроба. Почти 30% найденных останков были придавлены кирпичами. К слову, могилы вампиров находят по всей Европе, но чаще всего они встречаются именно в Польше, потому как страх перед вампирами распространился благодаря славянскому фольклору.