ФОТО ⟩ «Не верила, пока не раздался взрыв!» В доме в Пыльвамаа взорвалось зарядное устройство для телефона

«Предупреждение! Они реально взрываются! На этот раз все обошлось. Другими словами, не оставляйте зарядные устройства для телефонов в розетке, когда уходите из дома. Я не верила в это, пока вчера не раздался взрыв, комната наполнилась дымом и запахом гари», пишет Яане в посте в социальной сети, которым поделились более 1600 раз.