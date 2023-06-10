«Я не верила до вчерашнего дня, когда раздался взрыв, и комната наполнилась дымом и запахом гари», - пишет Яане, опубликовавшая пост в социальных сетях, у которой взорвалось зарядное устройство для телефона, пишет Elu24.
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ФОТО ⟩ «Не верила, пока не раздался взрыв!» В доме в Пыльвамаа взорвалось зарядное устройство для телефона
«Предупреждение! Они реально взрываются! На этот раз все обошлось. Другими словами, не оставляйте зарядные устройства для телефонов в розетке, когда уходите из дома. Я не верила в это, пока вчера не раздался взрыв, комната наполнилась дымом и запахом гари», пишет Яане в посте в социальной сети, которым поделились более 1600 раз.