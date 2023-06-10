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ФОТО ⟩ Топ-стилист Женя Фокин решил сделать своей бабушке необычный сюрприз

Limon.ee
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Эстонские знаменитости и любители культуры отправились в Музей под открытым небом, чтобы посмотреть «Мавка. Песня леса» и покататься на лошадях.

Стилист Женя Фокин решил удивить свою бабушку и сводил ее на мероприятие. Помимо представления, Фокин с бабушкой прокатились и на повозке, запряженной лошадью.

Создатели спектакля постаралась воплотить замысел, который заложен в произведении украинской писательницы Леси Украинки. Снимать «Мавку» в Эстонию приехал режиссер из Израиля Михаил Краменко - многократный лауреат премии Израильской театральной академии за лучшую сценографию.

Роли исполняют актеры Русского театра, а также артисты из Украины, которые приехали в Эстонию как беженцы.

Смотри фото!

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