Кто самый добрый, а кто любит мстить? Пять фактов о каждом знаке Зодиака

3. Может рассмешить кого угодно и где угодно. Телец очень практичный и серьезный, но не лишен самоиронии. Среди представителей этого Знака много актеров комедийного жанра.

4. Ему можно безоговорочно верить. Телец не любит врать, хотя умеет это делать.

5. Не стремится к большим вершинам. Он не будет работать ради какой-то неосознанной, туманной цели, даже если знает, что сможет ее достичь. Ему по душе более приземленные и реальные желания.

Близнецы

1. Самый неугомонный, неуловимый, энергичный и непостоянный знак, что делает его невероятно интересным для всех. Эту загадку хочется разгадывать каждый день.

2. Обожают легкие деньги. Среди Близнецов немало шарлатанов и мошенников.

3. Знают все и одновременно ничего. Близнецы быстро схватывают новую информацию, но, увы, не умеют ею пользоваться с выгодой для себя.

4. Не учатся на ошибках, причем принципиально. Часто Близнецы страдают от своего непостоянства. Они мечтают наконец остепениться и найти один верный путь, не гонясь за новыми мечтами и опытом. Но каждый раз все приходится начинать сначала.

5. Склонны к зависимости. Опять же в силу непостоянства Близнецы часто становятся заложниками вредных привычек.

Они ориентированы на мир и именно в нем ищут способы улучшить свою жизнь, забывая о том, что внутри их самих - кладезь знаний, мудрости и ответы на все вопросы.

Рак