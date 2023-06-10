ВИДЕО ⟩ Измена? Солист Måneskin пойман во время поцелуя с другой девушкой

Чтобы объяснить ситуацию, Дамиано Давид сделал заявление в Instagram, в котором сообщил, что расстался с Джорджией пару дней назад и поэтому это нельзя назвать изменой.

Музыкант также упомянул, что не так он хотел рассказать о том, что они расстались. Он очень надеется, что его поведение не повлияет на то, как люди будут относиться к его теперь уже бывшей девушке Джорджии, которая является популярной моделью в Италии.