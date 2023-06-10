ВИДЕО ⟩ Измена? Солист Måneskin пойман во время поцелуя с другой девушкой

В социальных сетях стремительно распространяется видео, снятое в клубе, на котором фронтмен Måneskin Дамиано Давид страстно целуется с женщиной, которая не является его девушкой Джорджией Солери, пишет RUS TVNET.
Чтобы объяснить ситуацию, Дамиано Давид сделал заявление в Instagram, в котором сообщил, что расстался с Джорджией пару дней назад и поэтому это нельзя назвать изменой.
DAMIANO DAVID BROKE UP WITH HIS LONGTIME GF GIO AFTER A VIDEO WAS RELEASED OF HIM MAKING OUT WITH THE BASSIST VIC DE ANGELIS' BEST FRIEND.... WHO THEY HANG OUT WITH ALL THE TIME. APPARENTLY HE WASNT CHEATING BUT ITS SO FUCKING WILDDDD pic.twitter.com/eFNvfbhjLa— angel ☆ (@SPICEBLR) June 8, 2023
Музыкант также упомянул, что не так он хотел рассказать о том, что они расстались. Он очень надеется, что его поведение не повлияет на то, как люди будут относиться к его теперь уже бывшей девушке Джорджии, которая является популярной моделью в Италии.
Дамиано Давид был в отношениях с Джорджией Солери с 2017 года.