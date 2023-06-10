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ВИДЕО ⟩ Измена? Солист Måneskin пойман во время поцелуя с другой девушкой

Limon.ee
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Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter

В социальных сетях стремительно распространяется видео, снятое в клубе, на котором фронтмен Måneskin Дамиано Давид страстно целуется с женщиной, которая не является его девушкой Джорджией Солери, пишет RUS TVNET.

Чтобы объяснить ситуацию, Дамиано Давид сделал заявление в Instagram, в котором сообщил, что расстался с Джорджией пару дней назад и поэтому это нельзя назвать изменой.

Музыкант также упомянул, что не так он хотел рассказать о том, что они расстались. Он очень надеется, что его поведение не повлияет на то, как люди будут относиться к его теперь уже бывшей девушке Джорджии, которая является популярной моделью в Италии.

Дамиано Давид был в отношениях с Джорджией Солери с 2017 года.

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