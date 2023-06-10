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Жители Эстонии могут только мечтать: на центральном рынке Риги килограмм клубники стоит в несколько раз дешевле, чем у нас
На центральном рынке Риги у некоторых продавцов можно купить килограмм клубники за два евро. Фото: Konstantin Sednev
Константин Седнев Кетлин Крузе
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Кто не был на центральном рынке Риги, тот не был в столице Латвии. В самом сердце Риги, в нескольких сотнях метров от старого города, рядом с международным автовокзалом и железнодорожным вокзалом, Рижский центральный рынок является обязательным для посещения. В 1998 году, кстати, территория Рижского центрального рынка была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Elu24.

Хотя исторический рынок является популярным местом для туристов, это также излюбленное место местных жителей, где можно приобрести свежие продукты на каждый день. Даже если вы сыты, огурцы, помидоры и клубника уже ждут дома, рынок, построенный в старых массивных авиационных ангарах, изначально построенных для военных целей, доставит настоящие удовольствие - и для глаз, и для ума, и для вкусовых рецепторов.

Когда в 1930 году открылся Рижский центральный рынок, построенный на берегу прекрасной Даугавы, он считался не только самым большим, но и самым лучшим и современным рынком в Европе. По сей день рынок наших соседей пользуется огромной популярностью - за день через здание рынка может пройти 80-100 тысяч человек. Даже в будние дни, в полуденные часы, не говоря уже о выходных, в здании рынка царит суета, что, помимо прочего, делает Рижский центральный рынок одним из самых посещаемых рынков Восточной Европы.

На Рижском центральном рынке каждый найдет что-то на свой вкус.
На Рижском центральном рынке каждый найдет что-то на свой вкус. Фото: Konstantin Sednev

Уходящие в высоту ангары, горы помидоров и чеснока, и самые разнообразные продукты перед глазами - именно такое зрелище открывается, когда входишь в большую дверь центрального рынка. Есть все, что душа пожелает даже больше! Можно сказать, что попадаешь в рай на центральном рынке Риги, где выбор так велик, что сделать его становится сложно: одежда, сувениры, всевозможные овощи, молочные продукты, свежее мясо и рыба, консервы, устрицы и копченая рыба. Просто назовите то, что хотите.

Естественно, на рынке есть и небольшая пекарня, которая наполняет весь ангар приятным запахом свежей домашней выпечки. Среди оливок, икры, устриц и деликатесов можно найти и домашнее варенье, свежевыжатые соки, маринованные огурцы и маринованные овощи. Если предыдущий вечер затянулся, при желании можно даже купить квашеную капусту.

По сравнению с Эстонией цены на центральном рынке Риги немного дешевле.
По сравнению с Эстонией цены на центральном рынке Риги немного дешевле. Фото: Konstantin Sednev

И самое главное - свежие и местные продукты по очень доступной цене. По сравнению с ценами в Эстонии покупки на центральном рынке Риги немного дешевле. Помимо всего прочего, совершенно бесплатно вы получите приятые впечатления, которые надолго останутся в памяти.

Если вы голодны, вам не придется страдать, потому что, подобно рынку Балтийского вокзала в Таллинне, вы можете насладиться всем, чем пожелаете, - от пельменей до устриц. В полдень в фудкорте также можно увидеть множество местных жителей, которые быстро перекусывают или проводят вечер, общаясь с друзьями за кружкой пива. Если ищете что-то традиционное, помимо уличной еды, вы также можете приобрести кусочек латвийских вкусов на центральном рынке. Например, на рынке можно попробовать традиционные латышские картофельные оладьи или kartupeļu pankūkaseid.

На центральном рынке также есть несколько мест, где можно поесть.
На центральном рынке также есть несколько мест, где можно поесть. Фото: Konstantin Sednev

В дополнение к огромному рыночному зданию перед зданием располагаются торговые ряды. Вот где летом происходит настоящая рыночная жизнь. Летом около сотни торговцев занимают свое место на большой открытой площадке. Свежую клубнику, чернику, овощи, арбузы, цветы и другие фрукты можно найти на открытом рынке. Жителей Эстонии поразили цены - килограммовую коробку темно-красной клубники можно купить на центральном рынке Риги всего за 2-3 евро. Такая цена, наверное, только мечта в Эстонии!

А когда павильоны здания рынка, заполненные туристами и в основном пенсионерами, закрываются в пять часов, именно на открытом рынке трудящиеся приобретают свежие товары. Если повезет, то кабачки и картошку можно купить аж до полуночи, ведь центральный рынок Риги не спит!

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