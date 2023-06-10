Жители Эстонии могут только мечтать: на центральном рынке Риги килограмм клубники стоит в несколько раз дешевле, чем у нас

Кто не был на центральном рынке Риги, тот не был в столице Латвии. В самом сердце Риги, в нескольких сотнях метров от старого города, рядом с международным автовокзалом и железнодорожным вокзалом, Рижский центральный рынок является обязательным для посещения. В 1998 году, кстати, территория Рижского центрального рынка была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Elu24.

Хотя исторический рынок является популярным местом для туристов, это также излюбленное место местных жителей, где можно приобрести свежие продукты на каждый день. Даже если вы сыты, огурцы, помидоры и клубника уже ждут дома, рынок, построенный в старых массивных авиационных ангарах, изначально построенных для военных целей, доставит настоящие удовольствие - и для глаз, и для ума, и для вкусовых рецепторов.

Когда в 1930 году открылся Рижский центральный рынок, построенный на берегу прекрасной Даугавы, он считался не только самым большим, но и самым лучшим и современным рынком в Европе. По сей день рынок наших соседей пользуется огромной популярностью - за день через здание рынка может пройти 80-100 тысяч человек. Даже в будние дни, в полуденные часы, не говоря уже о выходных, в здании рынка царит суета, что, помимо прочего, делает Рижский центральный рынок одним из самых посещаемых рынков Восточной Европы.

На Рижском центральном рынке каждый найдет что-то на свой вкус. Фото: Konstantin Sednev