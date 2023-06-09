В редакцию портала Limon.ee обратилась Анита, автор скандального видео о мастурбации в кинотеатре, с просьбой опубликовать ее позицию по этому вопросу.
«Я психически больной человек и мне нельзя нервничать»: оскандалившаяся нарвская блогерка попыталась реабилитировать свой поступок
Распространяемое в Сети видео нарвской блогерки с рассказом о намерениях помастурбировать в кинотеатре очень быстро облетело Сеть, вызвав общественный резонанс и подняв волну возмущения. Буквально через 15 минут после публикации статьи с редакцией связалась сама нарвская блогерка, чтобы объяснить ситуацию со своей стороны.
Публикуем сообщение Аниты в том виде, в каком оно было прислано в редакцию.
«Я достаточно провокационные блогер. Мой Instagram строится на чёрном пиаре, жёстком хайпе и шутках. Таким образом я хорошо поднимаю себе просмотры в сториз для рекламы, так как это мой дополнительный доход.
Изначально и это видео из кинотеатра было выставлено ТОЛЬКО ЛИШЬ РАДИ ШУТКИ. Мы с Эриком хотели вывести подписчиков на эмоции. Мы это сделали, все на это повелись. Но позже ситуация вышла из под контроля. В тг-каналах это завирусилось и люди в пабликах стали распространять совершенно иную информацию. Далее нам пришлось защищаться постами в инстаграме и угрозами заявлений в полицию.
На данный момент я хотела бы прекратить эти баталии, так как я психически-больной человек и мне нельзя нервничать (на это есть справки соответствующие). Также мне пришлось удалить инстаграм из-за количества хейта, тем самым я потеряла часть своего дополнительного дохода».