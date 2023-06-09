«Я психически больной человек и мне нельзя нервничать»: оскандалившаяся нарвская блогер попыталась реабилитировать свой поступок

«Я достаточно провокационные блогер. Мой Instagram строится на чёрном пиаре, жёстком хайпе и шутках. Таким образом я хорошо поднимаю себе просмотры в сториз для рекламы, так как это мой дополнительный доход.

Изначально и это видео из кинотеатра было выставлено ТОЛЬКО ЛИШЬ РАДИ ШУТКИ. Мы с Эриком хотели вывести подписчиков на эмоции. Мы это сделали, все на это повелись. Но позже ситуация вышла из под контроля. В тг-каналах это завирусилось и люди в пабликах стали распространять совершенно иную информацию. Далее нам пришлось защищаться постами в инстаграме и угрозами заявлений в полицию.

На данный момент я хотела бы прекратить эти баталии, так как я психически-больной человек и мне нельзя нервничать (на это есть справки соответствующие). Также мне пришлось удалить инстаграм из-за количества хейта, тем самым я потеряла часть своего дополнительного дохода».