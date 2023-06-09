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ФОТО ⟩ Женщина, похудевшая на 100 килограммов: сбылся мой худший кошмар

Limon.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Lia_Russy/Shutterstock

В течение многих лет Скарлет Корси, живущая в Алабаме, питалась в основном фастфудом с бензоколонки, выпивала 12 банок лимонада в день и тратила более 11 000 евро в год на эту безумную диету, пишет Naine, ссылаясь на Kennedy News.

Скарлет рассказал, что с детства был избалованным сорванцом, и ей приходилось терпеть много дразнилок и издевательств. В школе ее называли «запасной покрышкой», заставляли бегать и советовали обожраться до смерти, чтобы никто никогда больше не смотрел на нее. Излишне говорить, что это оставило непоправимую рану на ее душе, которая до сих пор не зажила.

С возрастом из-за стресса она стала есть больше и уже привыкла к нездоровой пище. Больше всего Скарлет набрала вес после смерти матери в 2018 г. В 2019 г. она приняла решение похудеть, сделала операцию по шунтированию желудка и изменила образ жизни. Однако, по словам Скарлет, успешное похудение более чем на 100 килограммов не принесло ей облегчения, которого она так ожидала.

Американка рассказала, что она не только сбросила лишний вес, но и полностью утратила половое влечение. Причина, по ее словам, кроется в комплексах, вызванных рыхлой кожей на ее теле после похудения. «Это оказало огромное влияние на интимную жизнь и романтическую связь с моим партнером. Как бы я ни крутилась, ни наклонялась, ни изгибалась, надо мной все равно нависает ужасное количество лишней кожи», - пожаловалась Корси. Она добавила, что лишняя кожа постоянно издает странные хлюпающие звуки.

Помимо эстетических проблем, Корси также испытывает проблемы со здоровьем. Она говорит, что у нее постоянно появляются сыпь и инфекции в брюшной полости. Она добавила, что ей трудно ходить и заниматься спортом, потому что ее лишняя кожа весит более 12 килограммов. Девушка решила заработать деньги на пластическую операцию, демонстрируя свое тело за деньги на сайтах с эротическим подтекстом.

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