ФОТО ⟩ Женщина, похудевшая на 100 килограммов: сбылся мой худший кошмар

Скарлет рассказал, что с детства был избалованным сорванцом, и ей приходилось терпеть много дразнилок и издевательств. В школе ее называли «запасной покрышкой», заставляли бегать и советовали обожраться до смерти, чтобы никто никогда больше не смотрел на нее. Излишне говорить, что это оставило непоправимую рану на ее душе, которая до сих пор не зажила.

С возрастом из-за стресса она стала есть больше и уже привыкла к нездоровой пище. Больше всего Скарлет набрала вес после смерти матери в 2018 г. В 2019 г. она приняла решение похудеть, сделала операцию по шунтированию желудка и изменила образ жизни. Однако, по словам Скарлет, успешное похудение более чем на 100 килограммов не принесло ей облегчения, которого она так ожидала.

I lost 238 pounds — but it ruined my sex life https://t.co/NKVgXMuSkJ pic.twitter.com/EBX3yshYas — New York Post (@nypost) June 6, 2023

Американка рассказала, что она не только сбросила лишний вес, но и полностью утратила половое влечение. Причина, по ее словам, кроется в комплексах, вызванных рыхлой кожей на ее теле после похудения. «Это оказало огромное влияние на интимную жизнь и романтическую связь с моим партнером. Как бы я ни крутилась, ни наклонялась, ни изгибалась, надо мной все равно нависает ужасное количество лишней кожи», - пожаловалась Корси. Она добавила, что лишняя кожа постоянно издает странные хлюпающие звуки.